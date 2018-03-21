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В Виннице замначальника ЖЭКа задекларировала миллионную зарплату

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Заместитель начальника ЖЭКа в Виннице указала в своей декларации почти шесть миллионов гривен заработной платы.
Галина Спиридонова указала в своей декларации почти шесть миллионов гривен зарплаты
Галина Спиридонова указала в своей декларации почти шесть миллионов гривен зарплаты
Галина Спиридонова / Facebook

В Виннице одна из заместителей руководителя коммунальной жилищно-эксплуатационной конторы задекларировала миллионную зарплату. Об этом в среду, 31 октября, сообщает местное издание 0432.ua.

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В частности, речь идет о Спиридоновой Галине Николаевне, которая уже несколько лет занимает должность заместителя начальника ГКП ЖЭК No 7. Женщина подала свою декларацию 21.03.2018, в которой указала почти шесть миллионов гривен заработной платы.

Декларация Галины Спиридоновой
Декларация Галины Спиридоновой
Скриншот

Декларация Галины Спиридоновой
Декларация Галины Спиридоновой
Скриншот

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При этом сообщается, что это “чистая“ заработная плата, поскольку заместитель начальника указала и дополнительные источники заработка.

Вскоре ее декларация вызвала существенный ажиотаж в соцсетях, где начали обсуждать такой уровень жизни коммунальщицы.

Ранее сообщалось о том, как таможенник купил элитную квартиру по цене гаража.

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Теги: зарплаты, фото, чиновник, коммунальное хозяйство, чиновники, заработная плата, ЖЭК, зарплата, декларация, коммунальщики, декларация о доходах, электронная декларация, е-декларации госслужащих
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Источник: korrespondent.net

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