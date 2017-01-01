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Китайский юань обвалился до десятилетнего минимума

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Юань подешевел до отметки 6,9670 за доллар, что является новым минимальным значением с 20 мая 2008 года.
Китай резко ослабил курс юаня к доллару
Китай резко ослабил курс юаня к доллару
depositphotos.com
Народный банк Китая объявил в четверг, 1 ноября, курс национальной валюты. Юань подешевел до отметки 6,9670 за доллар, что является новым минимальным значением с 20 мая 2008 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Эксперты называют отметку в семь юаней за доллар важным психологическим сопротивлением, преодоление которого может привести к оттоку капитала и снижению доверия к китайской экономике.

Ранее сообщалось о том, что Китай ожидает худших темпов роста ВВП за последние 26 лет.

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Теги: валютный рынок, Китай, курс валют, юань
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Источник: korrespondent.net

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