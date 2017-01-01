Названа дата, когда Рада может принять госбюджет
В Кабинете министров надеются, что 22 ноября Верховная Рада примет государственный бюджет на 2019 год.
Закон О государственном бюджете Украины на 2019 год имеет все шансы быть утвержденным Верховной Радой 22 ноября. Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает Интерфакс-Украина.
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"Мы получили уже предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой, получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время он будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят, и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием", – отметил Саенко.
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