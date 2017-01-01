Названа дата, когда Рада может принять госбюджет

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"Мы получили уже предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой, получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время он будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят, и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием", – отметил Саенко.

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