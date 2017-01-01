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Названа дата, когда Рада может принять госбюджет

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В Кабинете министров надеются, что 22 ноября Верховная Рада примет государственный бюджет на 2019 год.
Рада должна принять госбюджет-2019 не позднее 1 декабря
Рада должна принять госбюджет-2019 не позднее 1 декабря
depositphotos.com
Закон О государственном бюджете Украины на 2019 год имеет все шансы быть утвержденным Верховной Радой 22 ноября. Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает Интерфакс-Украина.

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"Мы получили уже предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой, получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время он будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят, и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием", – отметил Саенко.

Ранее сообщалось о том, каким будет курс доллара к Новому году и как сберечь свои деньги.


 
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Теги: Украина, бюджет, бюджет Украины, Госбюджет
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Источник: korrespondent.net

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