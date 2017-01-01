Документ должен уменьшить риски кредиторов при осуществлении кредитных операций, что сделает банковские займы более доступными.

В Украине вступил в силу закон о возобновлении кредитования, документ которого был опубликован накануне в правительственном издании Голос Украины.

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"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу настоящего закона", - говорится в нем.

Предполагается, что со вступлением в силу этого документа должны уменьшиться риски кредиторов при осуществлении кредитных операций, что облегчит доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к использованию банковских займов.

Также согласно закону будут защищены права кредитора-ипотекодержателя, документ юридически обезопасит институт поручительства.

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Кроме того, предусматривается, что банки смогут получать важную для кредитных отношений информацию о заемщике. Станет невозможным отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора.

Уменьшатся риски уклонения от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика.

Ранее сообщалось о том, что украинские банки могут самовольно повышать проценты по кредитам.