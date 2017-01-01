Нацбанк утилизировал банкнот на 34 млрд гривен

Количество изношенных банкнот для утилизации в январе-сентябре этого года сократилось до 496,4 млн штук.

Национальным банком Украины за январь-сентябрь текущего года утилизировано непригодных к обращению банкнот в количестве 496,4 млн штук на общую сумму 34,216 млрд грн. Об этом в понедельник, 5 ноября, пишут Українські новини со ссылкой на пресс-службу НБУ.

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Отмечается, что количество изношенных банкнот для утилизации в январе-сентябре 2018 года сократилось на 18,4% до 496,4 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Так, утилизированы 52,5 млн банкнот номиналом в 1 гривну, 30,7 млн - по 2 гривны, 47,4 млн - номиналом в 5 гривен, 59,9 млн штук - по 10 гривен, 48,6 млн штук - банкнот номиналом в 20 гривен, 84,1 млн штук - в 50 гривен, 92,3 млн - 100 гривен, 72,1 млн - 200 гривен, 8,9 млн штук - банкнот по 500 гривен.

Ранее в НБУ заявили, что ситуация на валютном рынке Украины улучшилась.