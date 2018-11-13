Куртку Майкла Джексона продали на аукционе за 298 тыс долларов
Куртку продали почти в 3 раза дороже, чем ожидалось.
В Нью-Йорке прошел аукцион, на котором продали знаменитую куртку Майкла Джексона с первого мирового турне “Bad“ периода с 1987 по 1989 года.
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Об этом сообщает Reuters.
Первоначально была заявлена цена в три раза меньше – 100 тыс долларов. Но техасский бизнесмен и филантроп Милтон Веррет заплатил за нее 298 тысяч долларов.
Куртка Джексона была подписана самим Майклом серебряным маркером на спине.
Ранее сообщалось, что Зинченко стал героем пародии на клип Майкла Джексона.
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