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Куртку Майкла Джексона продали на аукционе за 298 тыс долларов

Комментариев: 1
Куртку продали почти в 3 раза дороже, чем ожидалось.
Куртка Джексона продана за 298 тыс долларов
Куртка Джексона продана за 298 тыс долларов
Getty Images

В Нью-Йорке прошел аукцион, на котором продали знаменитую куртку Майкла Джексона с первого мирового турне “Bad“ периода с 1987 по 1989 года. 

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Об этом сообщает Reuters.

Первоначально была заявлена цена в три раза меньше – 100 тыс долларов. Но техасский бизнесмен и филантроп Милтон Веррет заплатил за нее 298 тысяч долларов.

Куртка Джексона была подписана самим Майклом серебряным маркером на спине.

Ранее сообщалось, что Зинченко стал героем пародии на клип Майкла Джексона.

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Теги: Майкл Джексон, куртка майкла джексона, аукцион, торги, одежда знаменитостей
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Peyot    13.11.2018, 16:33
Оценка:  0
Peyot
Сегодня какой то счастливый мажор будет ходить в куртке педофила!
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