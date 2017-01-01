Кабмин утвердил доработанный проект бюджета-2019

Правительство утвердило проект закона о госбюджете на 2019 год для рассмотрения Верховной Радой во втором чтении.

Кабинет министров Украины одобрил проект закона о государственном бюджете на 2019 год для рассмотрения во втором чтении Верховной Радой. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 14 ноября, сообщает РБК-Украина.

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Отмечено, что на обсуждении подготовленного ко второму чтению законопроекта премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство готово работать над документом с народными депутатами. При этом он подчеркнул, что бюджет-2019 должен быть реалистичным, чтобы не вызвать кризиса.

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