Как Украина будет отдавать долги МВФ - инфографика

Для того, чтобы полностью рассчитаться с долгами Украине потребуется 15 лет.

Украинские чиновники в декабре 2018 года ожидают транш МВФ. На эти деньги власти планируют стабилизировать курс гривны, рассчитаться с текущей задолженностью и привлечь инвесторов. В соответствии с прогнозом НБУ, сумма транша может составлять от 1,5 до 1,9 млрд долларов. Сейчас Украина должна 11,3 млрд долларов, которые необходимо вернуть до 2033 года.

Об этом сообщает Сегодня.

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По данным МВФ, первый кредит размером 346,3 млн долларов Украина взяла 25 лет назад, в 1994 году. Затем одалживали ежегодно от 264 млн долларов до 1 млрд долларов в год, набрав к 2002 году 4,2 млрд долларов. Семь последующих лет только отдавали долги, вернув 1,7 млрд долларов плюс 300 млн долларов процентов. А вот за кризисные 2008-2010 гг. ухитрились взять 11,85 млрд долларов, вернув менее 380 млн долларов. Затем снова три года расплачивались, отдав 8,2 млрд долларов, в том числе 310 млн долларов в виде процентов.

Новое крупное заимствование пришлось на 2014-2018 годы, когда власти заняли 12,7 млрд долларов, вернув более 7 млрд долларов, в том числе более 800 млн долларов процентов. Итого одолжено 29,7 млрд долларов, возвращено 19,5 млрд долларов, выплачено МВФ в виде процентов почти 3,1 млрд долларов. По оценкам экономистов, более 80% взятого в долг находилось и находится в резервах Нацбанка, не допуская девальвации гривни (чем больше запасы валюты, тем стабильнее курс) и порядка 5 млрд грн было с согласия кредитора в разные годы использовано для “затыкания дыр“ в бюджете, то есть проедено.

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Как видно из инфографики, если бы все взятое взаймы у МВФ пустить на развитие экономики, то 30 млрд долларов хватило бы, например, на строительство 10 тыс. км новых дорог, либо на соцжилье для 40 тыс. семей, либо на обеспечение всех городов страны современными троллейбусами.

На что можно было потратить деньги, взятые в долг segodnya.ua

C 2019-го платим больше

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По графику выплат долга, из 11,5 млрд долларов, которые надо вернуть МВФ, в декабре этого года Украина должна отдать 596 млн долларов. По словам Охрименко, это немного и не вызовет затруднений. А вот в ближайшие 6 лет, вплоть до 2024 года, придется затянуть пояса. Самый большой объем выплат падает на 2019 год - почти 1,9 млрд долларов, затем еще 5 лет, вплоть до 2024-го, надо будет выделять из доходов госбюджета от 1,3 до 1,55 млрд долларов ежегодно, или 4-5% доходов бюджета. Охрименко уточнил, что для этого экономика должна расти на 4-5% в год, иначе властям придется брать новые займы у МВФ, дабы рассчитаться по старым долгам.

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Как сообщалось ранее, совсем недавно МВФ и Украина достигли договоренностей по новой программе формата stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Заявление МВФ о новой программе последовало в течение часа после решения Кабмина повысить цены на газ в Украине на 23,5% с 1 ноября.

Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, который истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.

Ранее были названы сроки нового экономического кризиса.