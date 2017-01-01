Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Деловой климат в Британии упал до минимума за девять лет

Комментариев: 0
Опасения из-за Brexit не дают британским компаниям расшириться и заняться инвестициями. Лишь около трети фирм настроены оптимистично.
Деловой климат Великобритании на низшем уровне за девять лет
Деловой климат Великобритании на низшем уровне за девять лет
Getty Images

Деловой климат в Великобритании достиг худших показателей за последние девять лет. По представленным в понедельник, 19 ноября, британской консалтинговой компанией IHS Markit данным, лишь 32% британских компаний ожидают роста своей деловой активности в течение следующих 12 месяцев. Это наихудший показатель со времени начала опросов в 2009 году.

Читай также: Сколько стоят и где пришвартованы яхты самых богатых украинцев

В прошлом квартале число оптимистически настроенных компаний составляло 39%.

“Ответы на наши вопросы показывают, что опасения из-за Brexit существенно усложнили инвестиционную активность и планы по найму новых сотрудников“, - заявил экономист IHS Markit Тим Моор.

Правительство Терезы Мэй пытается защитить достигнутое с Брюсселем соглашение по проекту договора по выходу Великобритании из состава Евросоюза, несмотря на уход нескольких министров и возможное голосование о недоверии премьеру.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания покинула 5 сильнейших экономик мира.

Поделись:
Теги: Британия, экономика, бизнес, Великобритания, выход Великобритании из ЕС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь