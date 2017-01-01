Деловой климат в Британии упал до минимума за девять лет

Опасения из-за Brexit не дают британским компаниям расшириться и заняться инвестициями. Лишь около трети фирм настроены оптимистично.

Деловой климат Великобритании на низшем уровне за девять лет Getty Images

Деловой климат в Великобритании достиг худших показателей за последние девять лет. По представленным в понедельник, 19 ноября, британской консалтинговой компанией IHS Markit данным, лишь 32% британских компаний ожидают роста своей деловой активности в течение следующих 12 месяцев. Это наихудший показатель со времени начала опросов в 2009 году.

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В прошлом квартале число оптимистически настроенных компаний составляло 39%.

“Ответы на наши вопросы показывают, что опасения из-за Brexit существенно усложнили инвестиционную активность и планы по найму новых сотрудников“, - заявил экономист IHS Markit Тим Моор.

Правительство Терезы Мэй пытается защитить достигнутое с Брюсселем соглашение по проекту договора по выходу Великобритании из состава Евросоюза, несмотря на уход нескольких министров и возможное голосование о недоверии премьеру.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания покинула 5 сильнейших экономик мира.