В бюджет-2019 заложили деньги на новый аэропорт - Омелян

Средства на строительство первого нового аэропорта в Украине - в поселке Соленое (Днепропетровская область) - заложили в бюджет-2019.

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает деньги на строительство первого нового аэропорта в Украине. Об этом сообщил министр инфраструктуры Володимр Омелян в Facebook.

Читай также: Как сын Омеляна отметил выпускной в Австрии

"В 2019 году мы начнем строительство первого нового аэропорта в Украине, который будет построен в Соленом, между Днепром и Запорожьем. Первый транш составит 200 млн грн, и за два года миллионы жителей Приднепровья получат суперсовременный аэропорт", - написал Омелян в соцсети.

По его словам, это правильное стратегическое решение для страны - построить новые "воздушные ворота" для Днепра, Запорожья и, потенциально, Кривого Рога, а не "бесконечно ремонтировать старое, ведя перманентную борьбу за открытое небо".

Читай также: Готовится прекращение ж/д сообщения с РФ – Омелян

Министр также назвал двумя победами благодаря президенту Украины предусмотренные в проекте госбюджета 200 млн грн на строительство нового аэропорта и 500 млн грн на Укрпочту.

"Теперь главное, чтобы проголосовали в парламенте. Держим пальцы скрещенными", - добавил Омелян.

Ранее сообщалось о том, что в Украине запретят эксплуатацию самолетов старше 20 лет.