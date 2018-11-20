Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В бюджет-2019 заложили деньги на новый аэропорт - Омелян

Комментариев: 1
Средства на строительство первого нового аэропорта в Украине - в поселке Соленое (Днепропетровская область) - заложили в бюджет-2019.
Суперсовременный аэропорт планируют построить между Днепром и Запорожьем
Суперсовременный аэропорт планируют построить между Днепром и Запорожьем
depositphotos.com

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает деньги на строительство первого нового аэропорта в Украине. Об этом сообщил министр инфраструктуры Володимр Омелян в Facebook.

Читай также: Как сын Омеляна отметил выпускной в Австрии

 "В 2019 году мы начнем строительство первого нового аэропорта в Украине, который будет построен в Соленом, между Днепром и Запорожьем. Первый транш составит 200 млн грн, и за два года миллионы жителей Приднепровья получат суперсовременный аэропорт", - написал Омелян в соцсети.

По его словам, это правильное стратегическое решение для страны - построить новые "воздушные ворота" для Днепра, Запорожья и, потенциально, Кривого Рога, а не "бесконечно ремонтировать старое, ведя перманентную борьбу за открытое небо".

Читай также: Готовится прекращение ж/д сообщения с РФ – Омелян

Министр также назвал двумя победами благодаря президенту Украины предусмотренные в проекте госбюджета 200 млн грн на строительство нового аэропорта и 500 млн грн на Укрпочту.

"Теперь главное, чтобы проголосовали в парламенте. Держим пальцы скрещенными", - добавил Омелян.

Ранее сообщалось о том, что в Украине запретят эксплуатацию самолетов старше 20 лет.

Поделись:
Теги: бюджет, авиаперелет, строительство, аэропорт, инфраструктура, бюджет Украины, авиаперевозки, Госбюджет, Мининфраструктуры, Владимир Омелян
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  20.11.2018, 12:07
Оценка:  0
гость
Какая разница кому выделят? Все одно после выборов эти деньги растворятся.
БРОКЕР2018    20.11.2018, 11:09
Оценка:  0
БРОКЕР2018
а зачем укрпочте пол-ярда?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь