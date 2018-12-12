Украина получила 500 млн евро от ЕС

Средства будут направлены в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ, заявили в Минфине.

Еврокомиссия предоставила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации ведомства, полученные средства направляются в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ.

Отмечается, что для получения помощи Украина должна выполнять обязательства в сфере борьбы с коррупцией, а также относительно качества государственного управления и налоговой системы, проводить реформы энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, реформы системы управления госфинансами.

Ранее сообщалось, что Украина выплатила МВФ 150 миллионов долларов.