Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина получила 500 млн евро от ЕС

Комментариев: 4
Средства будут направлены в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ, заявили в Минфине.
Полученные 500 млн евро направляются в госбюджет Украины
Полученные 500 млн евро направляются в госбюджет Украины
depositphotos.com

Еврокомиссия предоставила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года. 

Читай также: Порошенко утвердил налоговые изменения на 2019 год

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации ведомства, полученные средства направляются в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ.

Отмечается, что для получения помощи Украина должна выполнять обязательства в сфере борьбы с коррупцией, а также относительно качества государственного управления и налоговой системы, проводить реформы энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, реформы системы управления госфинансами.

Ранее сообщалось, что Украина выплатила МВФ 150 миллионов долларов.

Поделись:
Теги: бюджет, ЕС, Минфин, деньги, Евросоюз, Еврокомиссия, транш, Госбюджет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  12.12.2018, 10:47
Оценка:  +1
гость
А может лучше на эти гроши открыть какое-нибудь предприятие которое бы давало прибыль в государственную казну?
ВладОплот    12.12.2018, 10:56
Оценка:  0
ВладОплот
Нет же)
Орест_Пiхва    12.12.2018, 10:29
Оценка:  0
Орест_Пiхва
Чмок чмок ЕС в дупу.
ВладОплот    12.12.2018, 10:56
Оценка:  0
ВладОплот
Каким образом? И еще вопрос - когда вы прекратите извращенные высказывания ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь