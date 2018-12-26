Украина повторно не смогла продать крымское судно Норд

На аукцион была подана одна заявка покупателя, но она была отклонена из-за неуплаты гарантийного взноса.

На судно Норд сделали скидку, но все равно не смогли его продать СЕТАМ

Госпредприятие СЕТАМ во второй раз не смогло провести торги по продаже арестованного крымского рыболовецкого судна Норд. Об этом свидетельствует данные, опубликованные в системе электронного аукциона OpenMarket в среду, 26 декабря.

Читай также: Госрыбагентство пояснило, какое судно задержано в Азовском море

"Состояние аукциона: торги не состоялись", – говорится в сообщении и отмечается, что на аукцион была подана одна заявка покупателя, но и она была отклонена из-за неуплаты гарантийного взноса в размере более 100 тысяч гривен.

На повторный аукцион 26 декабря лот был выставлен со скидкой 10% (1,47 млн гривен или около $52,5 тыс.).

Читай также: Украинских моряков обменяли на россиян с судна Норд

При этом стоимость судна оценили в 1 млн 468 тысяч гривен. Шаг аукциона должен был составлять почти 14700 гривен.

Ранее сообщалось, что арестованное судно Норд выставили на продажу. Стартовая цена - более 1,6 миллиона гривен. Деньги от продажи до решения суда будут находиться на счете АРМА.