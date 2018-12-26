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Украина повторно не смогла продать крымское судно Норд

Комментариев: 2
На аукцион была подана одна заявка покупателя, но она была отклонена из-за неуплаты гарантийного взноса.
На судно Норд сделали скидку, но все равно не смогли его продать
На судно Норд сделали скидку, но все равно не смогли его продать
СЕТАМ

Госпредприятие СЕТАМ во второй раз не смогло провести торги по продаже арестованного крымского рыболовецкого судна Норд. Об этом свидетельствует данные, опубликованные в системе электронного аукциона OpenMarket в среду, 26 декабря. 

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"Состояние аукциона: торги не состоялись", – говорится в сообщении и отмечается, что на аукцион была подана одна заявка покупателя, но и она была отклонена из-за неуплаты гарантийного взноса в размере более 100 тысяч гривен.

На повторный аукцион 26 декабря лот был выставлен со скидкой 10% (1,47 млн гривен или около $52,5 тыс.). 

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При этом стоимость судна оценили в 1 млн 468 тысяч гривен. Шаг аукциона должен был составлять почти 14700 гривен.

Ранее сообщалось, что арестованное судно Норд выставили на продажу. Стартовая цена - более 1,6 миллиона гривен. Деньги от продажи до решения суда будут находиться на счете АРМА.

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Теги: Крым, судно, корабль, торги, аукцион., Норд
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Комментариев (3)
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Септемберг    26.12.2018, 12:26
Оценка:  0
Септемберг
Украинские катерки тоже продавать будут?
гость  (аноним)  26.12.2018, 11:54
Оценка:  0
гость
Жаль моряков, которые страдают из-за этой ситуации.
гость  (аноним)  26.12.2018, 11:44
Оценка:  0
гость
Интересно, а сколько дадут за два бронированных катера и буксир?
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