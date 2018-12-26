Украина повторно не смогла продать крымское судно Норд
Госпредприятие СЕТАМ во второй раз не смогло провести торги по продаже арестованного крымского рыболовецкого судна Норд. Об этом свидетельствует данные, опубликованные в системе электронного аукциона OpenMarket в среду, 26 декабря.
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"Состояние аукциона: торги не состоялись", – говорится в сообщении и отмечается, что на аукцион была подана одна заявка покупателя, но и она была отклонена из-за неуплаты гарантийного взноса в размере более 100 тысяч гривен.
На повторный аукцион 26 декабря лот был выставлен со скидкой 10% (1,47 млн гривен или около $52,5 тыс.).
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При этом стоимость судна оценили в 1 млн 468 тысяч гривен. Шаг аукциона должен был составлять почти 14700 гривен.
Ранее сообщалось, что арестованное судно Норд выставили на продажу. Стартовая цена - более 1,6 миллиона гривен. Деньги от продажи до решения суда будут находиться на счете АРМА.
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