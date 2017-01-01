Кабмин одобрил меморандум о финансировании суда по делу Боинга

Киев одобрил проект меморандума о финансовой поддержке судебного преследования подозреваемых в причастности к катастрофе Боинга рейса MH16.

Кабинет министров Украины в четверг, 27 декабря, одобрил проект меморандума о финансовой поддержке судебного преследования подозреваемых в причастности к катастрофе самолета Боинг Малайзийских авиалиний над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Указано, что указанный меморандум должен быть подписан представителями Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Представители этих стран входят в совместную следственную группу, которая расследует катастрофу Boeing, жертвами которой стали 298 человек.

Согласно документу, стороны договорились совместно финансировать судебное преследование подозреваемых, а также сделать суд более доступным для родственников всех жертв.

Ранее сообщалось, что Moody's повысило рейтинг Киева и Харькова. Повышение следует за повышением суверенного рейтинга Украины с Caa2 до Caa1 и изменением прогноза с позитивного на стабильный.