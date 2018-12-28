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Гривна укрепилась: Курс валют на 4 января

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Курс доллара на межбанке в продаже упал на 27 копеек – до 27,49 грн/долл, курс в покупке снизился также на 27 копеек – до 27,44 грн/долл.
Нацбанк установил курсы валют на пятницу
Нацбанк установил курсы валют на пятницу
depositphotos.com

После новогодних праздников Национальный банк Украины НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2751,1682 гривны (-17,6582);

– 100 евро – 3122,0257 гривны (-49,3881).

Так, на 4 января 2019 года повысил курс гривны более чем на 17 копеек – до 27,51 гривен за доллар, а евро подешевел на почти 50 копеек. 

На межбанковском рынке курс доллара снизился на 27 копеек как в покупке, так и в продаже - до 27,49 грн/долл и до 27,44 грн/долл, соответственно.

Ранее сообщалось, что НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов. Нацбанк оштрафовал Сбербанк за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

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