Низкие зарплаты, война и повышение тарифов: Что беспокоит украинцев

По результатам опроса больше всего людей беспокоит война на востоке Украины, а 24% считают основной проблемой в Украине коррупцию.

Что больше всего беспокоит украинцев depositphotos.com

Центр "Социс" провел социологическое исследование на 2 тыс взрослых украинцах от 18 лет и определил, что их беспокоит больше всего в Украине, передают Финансы.

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Так, самой большой проблемой в Украине по мнению респондентов является военный конфликт на востоке Украины – 61,3% отметили этот вопрос как самый важный. Еще 54,4% набрала проблема низкого уровня зарплат и/или пенсий, а увеличение тарифов на коммуналку набрало 53,1%.

26,5% респондентов волнуются из-за инфляции и увеличении цен на товары первой необходимости, а 24% респондентов беспокоит взяточництво и коррупция в органах центральной власти.

Отсутствие рабочих мест и безработица беспокоит 20,5% выборки, а коррупция в судах, в полиции и прокуратуре озаботила 14,2%. 12,4% людей отметили проблемной недоступность качественной медицинской помощи, а 10,4% введение военного положения.

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Меньше всего набрали неблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса (3,4%), недоступной качественного образования (2%), отсутствие свободы слова и демократии (1,5%). И только 0,8% респондентов отказались отвечать.

Опрос проходил в виде стандартизированного интервью с глазу на глаз по месту проживания украинцев.

Ранее сообщалось, что социологическое исследование показало, что за 23 года независимости украинцы чувствуют себя счастливее всего.