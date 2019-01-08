Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Низкие зарплаты, война и повышение тарифов: Что беспокоит украинцев

Комментариев: 1
По результатам опроса больше всего людей беспокоит война на востоке Украины, а 24% считают основной проблемой в Украине коррупцию.
Что больше всего беспокоит украинцев
Что больше всего беспокоит украинцев
depositphotos.com

Центр "Социс" провел социологическое исследование на 2 тыс взрослых украинцах от 18 лет и определил, что их беспокоит больше всего в Украине, передают Финансы. 

Читай также: Коррупция в Украине: 137 чиновников выкрыли за нарушения с начала года

Так, самой большой проблемой в Украине по мнению респондентов является военный конфликт на востоке Украины – 61,3% отметили этот вопрос как самый важный. Еще 54,4% набрала проблема низкого уровня зарплат и/или пенсий, а увеличение тарифов на коммуналку набрало 53,1%.

26,5% респондентов волнуются из-за инфляции и увеличении цен на товары первой необходимости, а 24% респондентов беспокоит взяточництво и коррупция в органах центральной власти.

Отсутствие рабочих мест и безработица беспокоит 20,5% выборки, а коррупция в судах, в полиции и прокуратуре озаботила 14,2%. 12,4% людей отметили проблемной недоступность качественной медицинской помощи, а 10,4% введение военного положения. 

Читай также: Покрывает ли рост зарплаты увеличивающуюся инфляцию

Меньше всего набрали неблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса (3,4%), недоступной качественного образования (2%), отсутствие свободы слова и демократии (1,5%). И только 0,8% респондентов отказались отвечать.

Опрос проходил в виде стандартизированного интервью с глазу на глаз по месту проживания украинцев.

Ранее сообщалось, что социологическое исследование показало, что за 23 года независимости украинцы чувствуют себя счастливее всего.

Поделись:
Теги: опрос, социологическое исследование, что беспокоит украинцев, проблемы в украине, коррупция в украине, война на востоке, стоимость тарифов, низкие зарплаты, низкая пенсия, безработица, коммуналка, безработица в украине, коммуналка в украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
МаксимУм    08.01.2019, 18:00
Оценка:  0
МаксимУм
Не благодарные украинцы! Их беспокоит всё то что петя с гроцманом уже поборол...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь