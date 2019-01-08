Покрывает ли рост зарплаты увеличивающуюся инфляцию

Социальные выплаты в 2018 году так и не догнали рост цен.

По неофициальным данным средняя зарплата в Украине в конце 2018 года составила 10 тыс грн, но по данным Укрстата в ноябре эта цифра достигла 9161 грн. При сравнении с предыдущим годом, зарплата выросла на 22,5% с 7479 (1 декабря 2017 года) до 9161 (1 декабря 2018 года), передает Сегодня.

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Реальная зарплата выросла меньше, чем номинальная. Так, с ноября 2017 года до ноября 2018 года она поднялась на 11,4%. Отмечается, что в сравнении с октябрем рост замедлился на 3%.

Замедление инфляции планировалось на 7,4% в 2017 году, что и закладывалось в бюджет на 2018 год. Но в начале 2018 НБУ ухудшил прогноз до 8,9%, а в конце года до 10,1%.

При сравнении роста зарплат и инфляции можно увидеть, что украинцы стали богаче на 1,4% (реальная зарплата отнимается от показателя инфляции). При сравнении в долларах ситуация лучше из-за неожиданного укрепления гривны.

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То есть, при сравнении эквивалентов средняя зарплата в 2017 году суммой в 8777 грн или 312 долларов (28,07 грн/долл в декабре 2017 года) меньше, чем средняя зарплата в почти 10 тыс грн или 361 грн (27,68 грн/долл в декабре 2018 года). Так, в гривнах за год средняя зарплата выросла на 14%, но на 15% выросла в долларах.

Отмечается, что даже при росте зарплаты, "надбавку" съедает инфляция, из-за которой продукты первой необходимости также выросли в цене, при чем высокими темпами.

Ранее сообщалось, что подорожает в 2019 году. В зоне риска коммуналка, проезд и еда.