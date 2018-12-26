Платежный баланс сведен с профицитом в $1,1 млрд

Платежный баланс в ноябре был сведен с профицитом на уровне 1,3 млрд долл. США, а за январь-ноябрь - с профицитом в 1,1 млрд долларов.

Дефицит текущего счета платежного баланса в ноябре 2018 года, по сравнению с октябрем, сузился до 299 млн долларов США. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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"В целом за 11 месяцев дефицит текущего счета составил 4,4 млрд долл. США по сравнению с 1,7 млрд долл. США в соответствующем периоде прошлого года", - говорится в сообщении.

Указано, что, несмотря на некоторое замедление, в ноябре продолжился рост экспорта товаров (на 6,2% в годовом измерении до 4,1 млрд долл. США) прежде всего благодаря рекордному урожаю кукурузы.

"Физические объемы поставок за рубеж зерновых культур в ноябре достигли исторического максимума (5,3 млн т), а их стоимостные объемы выросли в 1,6 раза в годовом измерении благодаря сохранению высоких мировых цен. Рост объемов экспорта продовольственных товаров ускорился до 27,2% в годовом измерении, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долл. США) и обеспечив более половины всего экспорта товаров", - отметили в НБУ.

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Кроме того, отмечается, что в целом за январь-ноябрь экспорт товаров вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 39,5 млрд долл. США.

"Рост импорта товаров в ноябре существенно замедлился (до 12,7% в годовом измерении до 5,6 млрд долл. США), прежде всего за счет неэнергетического импорта", - подчеркнули в Нацбанке.

Известно, что в целом за январь-ноябрь импорт товаров вырос на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 51,3 млрд долл. США.

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Как сообщается, в результате платежный баланс в ноябре был сведен с профицитом на уровне 1,3 млрд долл. США. В то же время платежный баланс за январь-ноябрь сведен с профицитом в 1,1 млрд долл. США.

Напомним, платежный баланс Украины в январе-октябре 2018 года был сведен с дефицитом в 254 млн долларов.

Ранее сообщалось, что резервы Украины обновили пятилетний максимум. Международные резервы Украины обновили пятилетний максимум после поступления средств под гарантию Всемирного банка.