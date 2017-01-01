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Украина перешла на евростандарты качества леса

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С января 2019 года страна перешла на европейские стандарты классификации и измерения лесоматериалов.
Украинский лес вывозят в ЕС, несмотря на запрет
Украинский лес вывозят в ЕС, несмотря на запрет
Скриншот из видео

С января 2019 года лесная промышленность Украины перешла на европейские стандарты классификации и измерения лесо- и пиломатериалов. Об этом в среду, 9 января, сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов.

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В частности, в новых национальных стандартах существенно изменены подходы к определению размерно-качественных характеристик лесо- и пиломатериалов. Если раньше деловая древесина (лесоматериалы круглые) в Украине распределялась на три сорта (I, II, III) и имела ряд сортиментов по их назначению, то с 2019 года - распределяется на четыре класса качества (A, B, C, D), как и в европейских странах, с отсутствующим определением их направления использования.

Отмечается, что новые стандарты, гармонизированные с европейскими, разработаны Техническим комитетом Украины по стандартизации лесных ресурсов ТК18 Лесные ресурсы и утверждались ГП Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества. 

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Как пояснила заместитель председателя ТК18 Наталья Марченко, с переходом на систему европейской стандартизации лесоматериалов снимутся вопросы и избыточный контроль за реализацией древесины и продукции из нее со стороны целого ряда контрольных органов страны, у которых из-за недостатков в системе стандартизации были претензии к лесхозам и деревообрабатывающим предприятиям.

В ведомстве отметили, что переход к новой стандартизации обусловлен развитием новых технологий переработки древесины и евроинтеграционных процессов в лесной отрасли Украины.

Ранее сообщалось, как в Украине увеличились штрафы за вырубку леса. В соответствии с Законом №5495, административная и уголовная ответственность за вырубку леса в Украине усилены.

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Теги: стандарт, деревья, дерево, лес, вырубка леса, древесина
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