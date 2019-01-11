В Минфине рассказали, откуда в Украину приходят инвестиции
Министерство финансов Украины назвало основные источники прямых иностранных инвестиций в Украину. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре и прогнозе (на январь 2019 года) ведомства.
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"Большинство прямых иностранных инвестиций в Украину - возвращение украинских средств из офшоров и докапитализация банков", - говорится в сообщении министерства.
Как отметили в Минфине, по итогам 9 месяцев 2018 года поступление прямых инвестиций (акционерный капитал) увеличилось до 1,7 млрд долларов (против 1,2 млрд долларов за 9 месяцев 2017 года).
При этом более половины инвестиций поступило в финансовую и страховую деятельность (58,2%).
"Крупнейшими странами инвесторами остаются Кипр (19,5% от общего объема инвестиций) и РФ (27,8% соответственно, докапитализация банков)", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что рост экономики Украины еще слаб. Усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.
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