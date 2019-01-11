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В Минфине рассказали, откуда в Украину приходят инвестиции

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Большинство ПИИ в Украину - возвращение украинских средств из офшоров и докапитализация банков.
При этом более половины инвестиций поступило в финансовую и страховую деятельность
При этом более половины инвестиций поступило в финансовую и страховую деятельность
Корреспондент.net

Министерство финансов Украины назвало основные источники прямых иностранных инвестиций в Украину. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре и прогнозе (на январь 2019 года) ведомства.

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"Большинство прямых иностранных инвестиций в Украину - возвращение украинских средств из офшоров и докапитализация банков", - говорится в сообщении министерства.

Как отметили в Минфине, по итогам 9 месяцев 2018 года поступление прямых инвестиций (акционерный капитал) увеличилось до 1,7 млрд долларов (против 1,2 млрд долларов за 9 месяцев 2017 года).

При этом более половины инвестиций поступило в финансовую и страховую деятельность (58,2%).

"Крупнейшими странами инвесторами остаются Кипр (19,5% от общего объема инвестиций) и РФ (27,8% соответственно, докапитализация банков)", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что рост экономики Украины еще слаб. Усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.

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Теги: инвестиции
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Комментариев (1)
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nelci    11.01.2019, 17:17
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nelci
Разве это новость? Люди хранят свои деньги от постоянных потрясений за пределами страны и по мере необходимости вкладывают в свои же дела, причем тут инвестиции?
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