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Украина увеличила импорт свинины в пять раз

Комментариев: 5
В прошлом году страна импортировала 28,5 тысяч тонн свинины общей стоимостью 51,9 млн долларов.
Украина существенно увеличила импорт свинины
Украина существенно увеличила импорт свинины
depositphotos.com

В 2018 году Украина импортировала 28,5 тысяч тонн свинины общей стоимостью 51,9 млн долл., что в пять раз больше, чем в 2017 году. Об этом во вторник, 15 января, сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

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Отмечается что в прошлом году главным поставщиком свинины в Украину была Германия. Из Германии Украина экспортировала свинины на 11,8 млн долл.

Второе место в списке принадлежит Польше - было завезено свинины на 10,8 млн долл.

На третьем месте Дания - ввезено свинины на 9 млн долл.

В то же время, в прошлом году Украина поставила на экспорт всего 1,7 тысяч тонн свинины общей стоимостью 3,7 млн долл.

Ранее сообщалось, что Украина рекордно импортировала пальмового масла. В январе-ноябре 2018 года в Украину завезли 205 тысяч тонн пальмового масла, что является новым рекордным показателем.

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Теги: Польша, Мясо, Германия, Дания, экспорт, Импорт, свиньи, свинина, импорт
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  15.01.2019, 15:42
Оценка:  0
гость
Аграрная держава говорите, украинское сало? Так свинки рапс плохо жрут, вот и повывелись.
Кайдаш    15.01.2019, 15:32
Оценка:  0
Кайдаш
Дохазяйнувалися....
Антибес    15.01.2019, 15:15
Оценка:  0
Антибес
В супермаркетах уже давно не встретишь отечественной свинины и сала.Польша,Бразилия,Турция...Ско ро и на рынках не останется украинской свинины и сала.Ну что можно сказать...Это Пэрэмога!
nibumbum    15.01.2019, 15:32
Оценка:  0
nibumbum
ну у вас в московии может и нет, а у нас в Украине валом
гость  (аноним)  15.01.2019, 15:04
Оценка:  +1
гость
Импортировала свинину??? Какой-то коллапс. Раньше всегда экспортировала.
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