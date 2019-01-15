Украина увеличила импорт свинины в пять раз

В прошлом году страна импортировала 28,5 тысяч тонн свинины общей стоимостью 51,9 млн долларов.

В 2018 году Украина импортировала 28,5 тысяч тонн свинины общей стоимостью 51,9 млн долл., что в пять раз больше, чем в 2017 году. Об этом во вторник, 15 января, сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

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Отмечается что в прошлом году главным поставщиком свинины в Украину была Германия. Из Германии Украина экспортировала свинины на 11,8 млн долл.

Второе место в списке принадлежит Польше - было завезено свинины на 10,8 млн долл.

На третьем месте Дания - ввезено свинины на 9 млн долл.

В то же время, в прошлом году Украина поставила на экспорт всего 1,7 тысяч тонн свинины общей стоимостью 3,7 млн долл.

Ранее сообщалось, что Украина рекордно импортировала пальмового масла. В январе-ноябре 2018 года в Украину завезли 205 тысяч тонн пальмового масла, что является новым рекордным показателем.