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Украина рекордно импортировала пальмового масла

Комментариев: 3
В январе-ноябре 2018 года в Украину завезли 205 тысяч тонн пальмового масла, что является новым рекордным показателем.
Пальмовое масло стало популярным в Украине
Пальмовое масло стало популярным в Украине
depositphotos.com

Украина в январе-ноябре 2018 года импортировала 205 тысяч тонн пальмового масла, что является новым рекордным показателем. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы. 

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В частности, в ноябре из Индонезии было импортировано 7,2 тыс тонн пальмового масла, из Малайзии - 2,9 тыс тонн, из Швеции - 65 тонн, из других стран - 179 тонн. При этом на экспорт из Украины за пять месяцев было поставлено всего 2,9 тыс тонн пальмового масла.

Отмечается, что по итогам 2017 года показатель импорта пальмового масла в Украину составил почти 172 тыс тонн. Таким образом, в 2018 году уже установлен новый рекорд по ввозу этого сырья. Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания.

Ранее сообщалось, что Украина исчерпала квоты на экспорт ряда продуктов в ЕС, включая дополнительные торговые преференции на поставки меда и обработанных томатов.

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Теги: торговля, пальма, продукты, экспорт, рынок сырья, Импорт, масло, продукты питания
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  10.12.2018, 11:23
Оценка:  +1
гость
Ну так коров практически нет, а масла сливочного просто завались + майонезы и все конфеты с печеньями. Их ведь надо из чего-то делать.
гость  (аноним)  10.12.2018, 10:40
Оценка:  -3
гость
законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания

Б-г-г... Вот вырастет производство "молокопродуктов"!Запре ты в Украине не действуют.Возьмите хотя бы перебазирование в Марик танковой роты.Берем минские соглашения,глобус Украины,рулетку и меряем расстояние до линии "фронта".
гость  (аноним)  10.12.2018, 10:38
Оценка:  +3
гость
Бездари. Что за заголовок?
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