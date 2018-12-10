Украина рекордно импортировала пальмового масла

В январе-ноябре 2018 года в Украину завезли 205 тысяч тонн пальмового масла, что является новым рекордным показателем.

Украина в январе-ноябре 2018 года импортировала 205 тысяч тонн пальмового масла, что является новым рекордным показателем. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.

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В частности, в ноябре из Индонезии было импортировано 7,2 тыс тонн пальмового масла, из Малайзии - 2,9 тыс тонн, из Швеции - 65 тонн, из других стран - 179 тонн. При этом на экспорт из Украины за пять месяцев было поставлено всего 2,9 тыс тонн пальмового масла.

Отмечается, что по итогам 2017 года показатель импорта пальмового масла в Украину составил почти 172 тыс тонн. Таким образом, в 2018 году уже установлен новый рекорд по ввозу этого сырья. Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания.

Ранее сообщалось, что Украина исчерпала квоты на экспорт ряда продуктов в ЕС, включая дополнительные торговые преференции на поставки меда и обработанных томатов.