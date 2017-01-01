Украина заработала почти $300 млн на экспорте электроэнергии

С начала 2018 года больше всего украинской электроэнергии приобрела Венгрия – на общую сумму $170,7 млн.

Украина в январе-ноябре 2018 года экспортировала электроэнергию на сумму $297,62 млн, в том числе в ноябре на $31,5 млн.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной фискальной службы в пятницы, 7 декабря.

В частности, в Венгрию поставлена электроэнергия на $170,7 млн, Польшу – на $70,8 млн, Молдову – на $48 млн, другие страны – на $8,1 млн.

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Кроме того, Украина за указанный период импортировала электроэнергию на $1,316 млн (из РФ – на $1,245 млн, Беларуси – на $0,064 млн, Молдовы – на $0,008 млн).

Отметим, что за весь 2017 год Украина экспортировала электроэнергию на 5,2 млрд кВт-ч на $235,541 млн

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В 2018 году Украина планирует увеличить экспорт электроэнергии на 13,3% (0,689 млрд кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 5,855 млрд кВт-ч. Согласно прогнозному балансу на 2018 год, в частности, поставки с Бурштынского острова (Венгрия, Словакия, Румыния) запланированы в объеме 3,6 млрд кВт-ч, в Польшу – 1,2 млрд кВт-ч, Молдову – 1,055 млрд кВт-ч.

Ранее сообщалось, что генерирующие предприятия просят НКРЭКУ повысить тарифы на производство электроэнергии, регулятор прогнозирует рост цен на свет на 15%.