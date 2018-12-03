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Мало платим. В Нафтогазе сравнили цены на электричество в Киеве и Европе

Комментариев: 16
Согласно индексу стоимости электроэнергии для домохозяйств, киевляне за свет платят меньше всех в Европе.
В Киеве самые низкие тарифы на электроэнергию
В Киеве самые низкие тарифы на электроэнергию
depositphotos.com

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве составляет 3,64 евроцента за киловатт/час. Это самая низкая цена среди всех европейских столиц.

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Об этом сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК Нафтогаз Алексей Хабатюк на своей странице в Facebook.

Согласно индексу стоимости электроэнергии для домохозяйств (Household Energy Price Index) за ноябрь 2018 года, Киев находится на последнем, 32 месте, по этому показателю.

Предпоследнюю строчку занимает столица Сербии Белград с ценой 7,23 евроцента за кВт/ч.

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Средняя стоимость электроэнергии для домохозяйств среди всех европейских столиц составляет 17,74 евроцента, для столиц стран-участниц ЕС – 18,85 евроцента.

Больше всех за электроэнергию платят жители столицы Дании Копенгагена (32,16 евроцента), столицы Германии Берлина (30,48 евроцента) и столицы Испании Мадрида (25,04 евроцента).

Инфографика: HEPI 
 
Ранее сообщалось о том, как в Украине изменились цены за последние 5 лет.
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Теги: Украина, Европа, Киев, Тарифы ЖКХ, Нафтогаз, электроэнергия, тарифы, жкх, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, киевляне, электричество, повышение тарифов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (18)
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гость  (аноним)  03.12.2018, 17:11
Оценка:  0
гость
Испания, Малага.7.66 за киловат. но это голый киловат, потом еще всякие накрутки. так чтоо удваивается.
Василище    03.12.2018, 17:09
Оценка:  0
Василище
Твари.Зарплаты европейские дайте украинцам!!Плюс имеете АЭС с дешёвым электричеством,а там только уголь свет даёт.АЭС запретили!Травят ,да ещё и обдирают!
гость  (аноним)  03.12.2018, 17:04
Оценка:  +1
гость
Если вы купите утюг в Европе? то очень быстро он выйдет со строоя в Украине. Доказано. Качество электричества у нас очень плохоое. Соответственнно цены тоже не могут быть одинаковыми.
гость  (аноним)  03.12.2018, 16:54
Оценка:  +1
гость
а уродам из Нафтогаза не хватило ума сопоставить зарплаты и цены?
cjkbnth    03.12.2018, 16:49
Оценка:  +1
cjkbnth
А этот хоботюк, знает, что коммунальные услуги, за 100м.кв в Дюссельдорфе, в зимний период, составляют максимум 180евро, и это при доходе на семью в 6500 евро.
Next-Step    03.12.2018, 16:24
Оценка:  +4
Next-Step
В Данії мінімальна зарплата, більше 2000 євро і платять в Копенгагені, приблизно 34 євроцента за кіловат. В Україні мінімалка, приблизно, 119 євро і за кіловат платять 3,64. Виходе, що в Копенгагені платять 1,7% від мінімальної зарплати за електроенергію, а в Києві платять 3% від мінінімалки.
Next-Step    03.12.2018, 16:26
Оценка:  +4
Next-Step
Так, що в Україні найдорожча електроенергія в Європі!!! А наші кермачі БРЕХУНИ і НЕНАЖЕРИ. Ви обдираєте свій народ і судья вам БОГ!
Пища_для_ума    03.12.2018, 16:19
Оценка:  0
Пища_для_ума
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гость  (аноним)  03.12.2018, 16:17
Оценка:  +5
гость
Давайте мне зарплату 60 000 грн/месяц (что вполне нормально) и буду вам платить.
Shulga_Yuriy    03.12.2018, 16:13
Оценка:  +7
Shulga_Yuriy
они наверное сравнили с своей зарплатой
Я просто в шоке и такие дебилы стоят у власти. людей считают идиотами
гость  (аноним)  03.12.2018, 16:10
Оценка:  +1
гость
Они много едят и мало платят... ох уж єти украинцы...
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