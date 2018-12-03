Мало платим. В Нафтогазе сравнили цены на электричество в Киеве и Европе

Согласно индексу стоимости электроэнергии для домохозяйств, киевляне за свет платят меньше всех в Европе.

В Киеве самые низкие тарифы на электроэнергию depositphotos.com

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве составляет 3,64 евроцента за киловатт/час. Это самая низкая цена среди всех европейских столиц.

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Об этом сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК Нафтогаз Алексей Хабатюк на своей странице в Facebook.

Согласно индексу стоимости электроэнергии для домохозяйств (Household Energy Price Index) за ноябрь 2018 года, Киев находится на последнем, 32 месте, по этому показателю.

Предпоследнюю строчку занимает столица Сербии Белград с ценой 7,23 евроцента за кВт/ч.

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Средняя стоимость электроэнергии для домохозяйств среди всех европейских столиц составляет 17,74 евроцента, для столиц стран-участниц ЕС – 18,85 евроцента.

Больше всех за электроэнергию платят жители столицы Дании Копенгагена (32,16 евроцента), столицы Германии Берлина (30,48 евроцента) и столицы Испании Мадрида (25,04 евроцента).