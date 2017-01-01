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Министр сравнил солидарную и накопительную пенсионные системы

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Гарантия выплат пенсий при любых экономических условиях - главное преимущество действующей солидарной пенсионной системы, считает Андрей Рева.
Солидарная пенсионная система гарантирует выплаты пенсий при любых экономических условиях
Солидарная пенсионная система гарантирует выплаты пенсий при любых экономических условиях
Корреспондент.net

Главным преимуществом действующей солидарной пенсионной системы в Украине является гарантия выплат пенсий при любых экономических условиях. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает в среду, 16 января, пресс-служба Минсоцполитики.

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"Солидарная пенсионная система прошла сквозь все испытания и доказала, что даже в самые тяжелые времена, когда была очень затруднительная экономическая ситуация, единственным источником пенсионных выплат была солидарная система. Поэтому нужно помнить, что солидарный уровень является страховой системой, которая даст гарантию выплаты пенсий при любых обстоятельствах", - отметил министр.

В то же время главным вызовом для обоих уровней пенсионной системы, как для солидарного, так и для накопительного, остается, по его мнению, теневой сектор экономики, "ведь взносы при обоих уровнях пенсионной системы рассчитываются от официальных доходов граждан".

Ранее сообщалось, что средняя пенсия в Украине - менее $100 в месяц. В Пенсионном фонде назвали актуальные цифры по количеству пенсионеров в стране и их среднюю пенсию по состоянию на 1 января.

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Теги: пенсия, министр, пенсии, пенсионная реформа, пенсионное обеспечение, минсоцполитики
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