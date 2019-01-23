Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина нарастила импорт из России - Госстат

Комментариев: 7
За неполный год Украина импортировала российских товаров на 7,4 миллиарда долларов - на 17% больше, чем годом ранее.
Украинский экспорт в Россию падает, а импорт - растет
Украинский экспорт в Россию падает, а импорт - растет
Госпогранслужба

За 11 месяцев прошлого года Украина импортировала из России товаров на 7,4 млрд долларов, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Читай также: Цифра дня: 1150 дней без российского газа

При этом, экспорт украинских товаров в Россию упал на 7% - до 3,3 миллиарда долларов.

Отрицательное сальдо торговли с Россией достигло за год показателя в 4,08 млрд долл.

Конкретной структуры торговли с Россией Госстат не приводит.

Ранее сообщалось, что агроэкспорт в Россию упал в 20 раз. Введение Россией экономических санкций в отношении украинской сельскохозяйственной продукции будет иметь незначительное влияние.

Поделись:
Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, торговля, экспорт, Импорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  23.01.2019, 14:09
Оценка:  +3
гость
ПО данным госстата экспорт в Европу в 6 раз больше, чем в РФ.
гость  (аноним)  23.01.2019, 14:07
Оценка:  +2
гость
"Конкретной структуры торговли с Россией Госстат не приводит." - гонево ленивых писак, все есть на сайте госстата подробно )))
гость  (аноним)  23.01.2019, 14:05
Оценка:  +3
гость
Кто угадает, что покупают?
Бинго!
"палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки" - более 54.2% всего импорта из РФ.
Импорт по этой статье вырос на 38.9%. И если общий прирост импорта оттуда 17%, то по другим статьям он в основном снижается.
гость  (аноним)  23.01.2019, 13:51
Оценка:  +3
гость
13:37, ты из какого сраного саратова?
Нах себя мучаешь, дятел, если украинский язык тебе даже в инете недоступен? ))))
гость  (аноним)  23.01.2019, 13:37
Оценка:  -3
гость
Така вона гибридна вийна... Бильш похоже то Украина контрибуцию выплачуе...
А може вийна россии тильки в головах наших крикунив?
Bиoлeттa_    23.01.2019, 13:28
Оценка:  -2
Bиoлeттa_
Як, взагалі, можна імпортувати щось з "країни-агресора"?
YZZR    23.01.2019, 13:49
Оценка:  -3
YZZR
Дуже просто! Називаєш країну агресором і імпортуй собі на здоровя, потім якось по іншому можна назвати....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь