Украина нарастила импорт из России - Госстат

За неполный год Украина импортировала российских товаров на 7,4 миллиарда долларов - на 17% больше, чем годом ранее.

За 11 месяцев прошлого года Украина импортировала из России товаров на 7,4 млрд долларов, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

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При этом, экспорт украинских товаров в Россию упал на 7% - до 3,3 миллиарда долларов.

Отрицательное сальдо торговли с Россией достигло за год показателя в 4,08 млрд долл.

Конкретной структуры торговли с Россией Госстат не приводит.

Ранее сообщалось, что агроэкспорт в Россию упал в 20 раз. Введение Россией экономических санкций в отношении украинской сельскохозяйственной продукции будет иметь незначительное влияние.