Украина нарастила импорт из России - Госстат
За неполный год Украина импортировала российских товаров на 7,4 миллиарда долларов - на 17% больше, чем годом ранее.
За 11 месяцев прошлого года Украина импортировала из России товаров на 7,4 млрд долларов, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
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При этом, экспорт украинских товаров в Россию упал на 7% - до 3,3 миллиарда долларов.
Отрицательное сальдо торговли с Россией достигло за год показателя в 4,08 млрд долл.
Конкретной структуры торговли с Россией Госстат не приводит.
Ранее сообщалось, что агроэкспорт в Россию упал в 20 раз. Введение Россией экономических санкций в отношении украинской сельскохозяйственной продукции будет иметь незначительное влияние.
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Бинго!
"палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки" - более 54.2% всего импорта из РФ.
Импорт по этой статье вырос на 38.9%. И если общий прирост импорта оттуда 17%, то по другим статьям он в основном снижается.
Нах себя мучаешь, дятел, если украинский язык тебе даже в инете недоступен? ))))
А може вийна россии тильки в головах наших крикунив?