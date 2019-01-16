Цифра дня: 1150 дней без российского газа

Гройсман подсчитал, сколько времени Украина обходится без российского газа.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства сообщил, что Украину живет без поставок газа из РФ уже 1150 дней, передают Финансы.

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“Около 1150 дней мы живем без капли российского газа. Российский газ – это оружие, которое использовалось против Украины, чтобы завладеть нашей независимостью. Думаю, все помнят, как российский газ использовался против Украины. В 2014 году было принято очень непростое решение, еще премьер-министром Яценюком, о прекращении любого взаимодействия со страной-агрессором”, – сказал Гройсман.

Он считает, что это решение позволяет противодействовать напору России и является толчком к энергетической независимости страны.

“Перед нами стоит задача не просто сменить поставщика газа. Мы, как газовая держава, располагаем залежами газа и можем обеспечить себя полностью для собственных нужд – как граждан, так и экономики”, – отметил Гройсман.

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Гройсман отметил, что увеличение добычи украинского газа является очень важным.

“За несколько лет мы сделали огромный прорыв по дерегуляции этой сферы, прозрачности аукционов на недра. Я глубоко убежден, что последующие годы дадут большой эффект по приросту добычи собственного газа”, – добавил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз подал на Газпром новый иск. Украинская компания требует компенсации за потери в стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.