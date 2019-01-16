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Цифра дня: 1150 дней без российского газа

Комментариев: 8
Гройсман подсчитал, сколько времени Украина обходится без российского газа.
Украина обходится без газа РФ уже 1150 дней
Украина обходится без газа РФ уже 1150 дней
depositphotos.com

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства сообщил, что Украину живет без поставок газа из РФ уже 1150 дней, передают Финансы.

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“Около 1150 дней мы живем без капли российского газа. Российский газ – это оружие, которое использовалось против Украины, чтобы завладеть нашей независимостью. Думаю, все помнят, как российский газ использовался против Украины. В 2014 году было принято очень непростое решение, еще премьер-министром Яценюком, о прекращении любого взаимодействия со страной-агрессором”, – сказал Гройсман.

Он считает, что это решение позволяет противодействовать напору России и является толчком к энергетической независимости страны.

“Перед нами стоит задача не просто сменить поставщика газа. Мы, как газовая держава, располагаем залежами газа и можем обеспечить себя полностью для собственных нужд – как граждан, так и экономики”, – отметил Гройсман.

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Гройсман отметил, что увеличение добычи украинского газа является очень важным.

“За несколько лет мы сделали огромный прорыв по дерегуляции этой сферы, прозрачности аукционов на недра. Я глубоко убежден, что последующие годы дадут большой эффект по приросту добычи собственного газа”, – добавил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз подал на Газпром новый иск. Украинская компания требует компенсации за потери в стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.

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Теги: газ, украинский газ, премьер-министр, Владимир Гройсман, энергетическая независимость, Украина без газа РФ
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Комментариев (9)
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АБАМЧУК    16.01.2019, 19:36
Оценка:  0
АБАМЧУК
ЖИДОВСКИЙ ХРЯК НАПИВСЯ
гость  (аноним)  16.01.2019, 19:13
Оценка:  +2
гость
Сволочи!Для народа вреда приносят больше чем вся российская агрессия вместе взятая!
гость  (аноним)  16.01.2019, 18:53
Оценка:  +3
гость
Еще скоро можно будет отметить 1825 дней без украинского Крыма, например, чем не дата
гость  (аноним)  16.01.2019, 18:50
Оценка:  +2
гость
Давайте прекратим этот еврейский цирк. Газ идет через ГТС Украины и там же отбирается на все нужды (население, промышленность). НАФТОГАЗ накручивает стоимость. А то, что покупаем у словаков...
гость  (аноним)  16.01.2019, 18:50
Оценка:  +1
гость
Это излюбленный прием детей израилевых: врать так, чтобы у гоев уши в трубочку сворачивались! Около 80 фирм прокладок , зарегистриванных преимущественно в офшорах. осуществляют переоформление российского газа в газ европейского происхождения !Может хватит дурачить украинцев?!
гость  (аноним)  16.01.2019, 18:41
Оценка:  +2
гость
Независимость Украины ? Жидовская профанация. Цель оправдывает средства - разграбление украинского народа. Да тот же Лукашенко и независимое мнение имеет и российский газ дёшево покупает. Так что - бездоказательно г.Гройсман, бездоказательно.
Антибес    16.01.2019, 18:22
Оценка:  +1
Антибес
Цифра дня:1150 дней без российского газа,закупленного напрямую у России без посредников по более низкой цене.
Shulga_Yuriy    16.01.2019, 18:19
Оценка:  +2
Shulga_Yuriy
кому этот маланец втерает русский газ покупаем через вторые страны да еще за транзит платим.это все жи довские штучки Вот страна убедилась что такое евреи у руля
Антибес    16.01.2019, 18:24
Оценка:  0
Антибес
Ну надо же им гешефт иметь.При покупке газа напрямую у России гешефта не было,а сейчас гешефта много.За счёт госбюджета,разумеется.
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