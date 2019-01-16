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Нафтогаз оценил перспективы переговоров по газу

Комментариев: 4
Накануне Украина и Еврокомиссия согласовали свои позиции на предстоящих газовых переговорах.
Газовые переговоры пройдут 21 января в Брюсселе
Газовые переговоры пройдут 21 января в Брюсселе
depositphotos.com

В Нафтогазе сомневаются в достижении окончательных договоренностей на трехсторонних переговорах в формате Украина, Россия и Еврокомиссия о долгосрочном транзите российского газа. Как пишет УНИАН, об этом в среду, 16 января, заявил исполнительный директор Нафтогаз Юрий Витренко, комментируя отсутствие российской стороны на предварительной экспертной встрече 15 января.

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"В связи с отсутствием российских экспертов на консультациях, вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне на следующей неделе", - заявил он.

Комментируя ситуацию о срыве российской стороной предварительных технических консультаций 15 января, Витренко отметил, что встреча состоялась в двухстороннем формате при участии ЕС и Украины.

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"Газпром не предупредил и никаким образом не обосновал свое отсутствие на предстоящих трехсторонних консультациях. Участие в консультациях с украинской стороны приняли представители Нафтогаза, МИД, Минэнергоугля и НКРЭКУ, с европейской - представители Европейской комиссии", - сказал он.

Витренко также сообщил, что во время предварительных переговоров участники согласовали свои позиции на второй раунд трехсторонних переговоров на уровне министерств, намеченных на 21 января.

Ранее сообщалось, что Газпром сорвал технические консультации по транзиту газа. В Брюсселе обсудили транзит природного газа в Евросоюз через Украину без участия российской стороны.

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Теги: Россия, Украина, газ, Газпром, Нафтогаз, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, газовая война
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  16.01.2019, 17:53
Оценка:  0
гость
Газпром просто в курсе, что потенциальные инвесторы-покупатели ГТС поставили Украине условия, что готовы будут обсуждать частичную или полную покупку ГТС только при условии долгосрочного транзитного договора с Газпромом.
А какой смысл Газпрому подыгрывать Украине?
sem    16.01.2019, 17:31
Оценка:  -2
sem
. В Брюсселе обсудили транзит природного газа в Евросоюз через Украину без участия российской стороны.
Це перемога!!!!
Йдемо далi...
Мыкола    16.01.2019, 17:20
Оценка:  -1
Мыкола
Сначала орут мос-кал-яку на гилляку и теряют Крым. Потом начинают долбать Газпром штрафными санкциями и Россия отказывается от транзита через Украину, а это около 3млрд долл. прибыли. Вывод: пока это бан-деров-ское воинство не исчезнет из политики, до тех пор ситуация в Украине будет только ухудша
nibumbum    16.01.2019, 17:54
Оценка:  0
nibumbum
так газпрому бабло нужно, чтоб покупать новые машины, строить виллы заграницей, отдыхать на сейшелах и багамах, а вам холопам производить больше боярышника и паленой водки, чтобы вы меньше вякали
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