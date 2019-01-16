Нафтогаз оценил перспективы переговоров по газу

Накануне Украина и Еврокомиссия согласовали свои позиции на предстоящих газовых переговорах.

В Нафтогазе сомневаются в достижении окончательных договоренностей на трехсторонних переговорах в формате Украина, Россия и Еврокомиссия о долгосрочном транзите российского газа. Как пишет УНИАН, об этом в среду, 16 января, заявил исполнительный директор Нафтогаз Юрий Витренко, комментируя отсутствие российской стороны на предварительной экспертной встрече 15 января.

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"В связи с отсутствием российских экспертов на консультациях, вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне на следующей неделе", - заявил он.

Комментируя ситуацию о срыве российской стороной предварительных технических консультаций 15 января, Витренко отметил, что встреча состоялась в двухстороннем формате при участии ЕС и Украины.

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"Газпром не предупредил и никаким образом не обосновал свое отсутствие на предстоящих трехсторонних консультациях. Участие в консультациях с украинской стороны приняли представители Нафтогаза, МИД, Минэнергоугля и НКРЭКУ, с европейской - представители Европейской комиссии", - сказал он.

Витренко также сообщил, что во время предварительных переговоров участники согласовали свои позиции на второй раунд трехсторонних переговоров на уровне министерств, намеченных на 21 января.

Ранее сообщалось, что Газпром сорвал технические консультации по транзиту газа. В Брюсселе обсудили транзит природного газа в Евросоюз через Украину без участия российской стороны.