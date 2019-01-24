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Инвестиции в Украине: За год создали 83 предприятия с нуля

Комментариев: 11
Порошенко рассказал, что инвесторы стали больше доверять Украине.
Иностранные инвесторы охотнее заходят на рынок Украины благодаря реформам и выполнению обязательств правительства
Иностранные инвесторы охотнее заходят на рынок Украины благодаря реформам и выполнению обязательств правительства
Администрация президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что благодаря реформам и выполнению обязательств, удалось добиться доверия зарубежных инвесторов и международных организаций, которые с 2014 года профинансировали и создали 238 предприятий, которые теперь работают в Украине, передает Сегодня. 

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"Мы – единственное правительство и единственная президентская команда, которые выполнили шесть меморандумов о сотрудничестве вместе с международными финансовыми организациями. Никогда такого в Украине не было", – сказал Порошенко в ходе Национального инвестиционного совета в Украинском доме в среду вечером в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Он отметил, что власти Украины решительно проводят реформы и выполняют взятые на себя обязательства. 

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По словам главы государства, только в 2018 г. в Украине заработали построенные с нуля 83 предприятия. "Благодаря инвестициям мы (с 2014 г – Ред.) имеем 238 предприятий. Это было сложно сделать в 2014 году, это было трудно не только мне как президенту страны, которая воюет, но и было трудно вам верить в Украину и поддерживать открытую инвестиционную позицию", – сказал Порошенко участвующим в совете инвесторам.

Ранее сообщалось, что на форуме в Давосе компании NBT, Total и ЕБРР подписали инвестиционное соглашение по проекту Сиваш в Украине.

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Теги: инвестиции, Давос, Порошенко, соглашение, инвестиции в украину, сделка, иностранные инвестиции, инвестиционные проекты, Петр Порошенко
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Комментариев (11)
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гость  (аноним)  24.01.2019, 14:27
Оценка:  -1
гость
A шо тaкойэ? Мне нрaвятся продукты с ГМО,они в сосудaх остaются,это прикольно! И электричество от солнечных,это супер. Ну и что,что дороже обычного в десять рaз,зaто в тренде!
Windows-95    24.01.2019, 14:13
Оценка:  -1
Windows-95
Да канешно....все создается, везде подъем ))) а чего ж тогда люди все больше и больше за бугор едут работать?
гость  (аноним)  24.01.2019, 14:02
Оценка:  0
гость
Если предприятия уровня чаеразвесочная фабрика, то о каких существенных инвестициях можно говорить?
гость  (аноним)  24.01.2019, 13:49
Оценка:  -1
гость
Он забыл сказать, ЧТО ОН ПОДНЯЛ или ЕГО ДРУЗЬЯ!
Проще говоря разбоготел за чужие деньги нашару!
Goga19041984    24.01.2019, 13:33
Оценка:  +1
Goga19041984
порошенко один из самых лживо-лицемерных людей планеты, входит в топ 100 лжецов планеты.
Shurat77    24.01.2019, 13:34
Оценка:  +2
Shurat77
и тут у Путина выиграл, ще одна "перемога"
Shurat77    24.01.2019, 13:31
Оценка:  +1
Shurat77
не верьте в этот бред, посмотрите Шария про эти предприятия и что там создалось.
ВладОплот    24.01.2019, 13:41
Оценка:  -3
ВладОплот
Кого посмотреть? Ахахахахаха
Shurat77    24.01.2019, 13:45
Оценка:  +1
Shurat77
ну таким как ты надо только 5й, прямый, зик и прочее зомбо каналы смотреть. а то макарошки с твоей кастрюли убегают.
ВладОплот    24.01.2019, 14:00
Оценка:  -1
ВладОплот
Не смотрю телик, чтобы в такого мкдака как ты не превратиться. Не даром ты об этих каналах знаешь
ВладОплот    24.01.2019, 13:45
Оценка:  -3
ВладОплот
Шмарий дохрена казочник
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