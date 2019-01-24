Инвестиции в Украине: За год создали 83 предприятия с нуля

Порошенко рассказал, что инвесторы стали больше доверять Украине.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что благодаря реформам и выполнению обязательств, удалось добиться доверия зарубежных инвесторов и международных организаций, которые с 2014 года профинансировали и создали 238 предприятий, которые теперь работают в Украине, передает Сегодня.

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"Мы – единственное правительство и единственная президентская команда, которые выполнили шесть меморандумов о сотрудничестве вместе с международными финансовыми организациями. Никогда такого в Украине не было", – сказал Порошенко в ходе Национального инвестиционного совета в Украинском доме в среду вечером в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Он отметил, что власти Украины решительно проводят реформы и выполняют взятые на себя обязательства.

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По словам главы государства, только в 2018 г. в Украине заработали построенные с нуля 83 предприятия. "Благодаря инвестициям мы (с 2014 г – Ред.) имеем 238 предприятий. Это было сложно сделать в 2014 году, это было трудно не только мне как президенту страны, которая воюет, но и было трудно вам верить в Украину и поддерживать открытую инвестиционную позицию", – сказал Порошенко участвующим в совете инвесторам.

Ранее сообщалось, что на форуме в Давосе компании NBT, Total и ЕБРР подписали инвестиционное соглашение по проекту Сиваш в Украине.