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За рождение третьего ребенка предлагают выдавать 15 соток земли

Комментариев: 2
Соответствующее решение может решить проблему с возрождением сел и поселков, а также снизить уровень эмиграции.
За рождение третьего ребенка у Порошенко просят 15 соток земли
За рождение третьего ребенка у Порошенко просят 15 соток земли
Getty Images

Юлия Шевель зарегистрировала петицию по № 22/050163-еп с просьбой выдавать семьям, у которых рождается третий ребенок по 15 соток земли, а также за каждого следующего ребенка, передает УНН. Петиция находится на сайте президента Петра Порошенко. 

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"Выдавать семьям за рождение 3-й и последующих детей по 15 соток земли в области прописки", - отметила Юлия Шевель.

Она рассказывает, что такое предложение может помочь возродить села и поселки, которые сейчас находятся без хозяев в запустении, а также поспособствует снижению эмиграции и приросту нового населения.

Ранее сообщалось, что семьям АТОвцев не выделят участки в Киеве, предлагают деньги. Предложение объясняют отсутствием свободных участков в городе.

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Теги: земля, петиция, Петр Порошенко, молодая семья, дети, соцпомощь
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Комментариев (2)
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Люблю_Украину    04.02.2019, 12:22
Оценка:  +2
Люблю_Украину
в селах сейчас дом за 5 к баксов купить можно, а участи так по 500 долларов) Государство создается людьми в целях защиты своих прав и реальной помощи! А это популизм!!!
Irena    04.02.2019, 12:21
Оценка:  +2
Irena
Так уже предлагались участки на Луне. Недорого
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