За рождение третьего ребенка предлагают выдавать 15 соток земли

Соответствующее решение может решить проблему с возрождением сел и поселков, а также снизить уровень эмиграции.

За рождение третьего ребенка у Порошенко просят 15 соток земли Getty Images

Юлия Шевель зарегистрировала петицию по № 22/050163-еп с просьбой выдавать семьям, у которых рождается третий ребенок по 15 соток земли, а также за каждого следующего ребенка, передает УНН. Петиция находится на сайте президента Петра Порошенко.

Читай также: В Раде представили законопроект о рынке земли

"Выдавать семьям за рождение 3-й и последующих детей по 15 соток земли в области прописки", - отметила Юлия Шевель.

Она рассказывает, что такое предложение может помочь возродить села и поселки, которые сейчас находятся без хозяев в запустении, а также поспособствует снижению эмиграции и приросту нового населения.

Ранее сообщалось, что семьям АТОвцев не выделят участки в Киеве, предлагают деньги. Предложение объясняют отсутствием свободных участков в городе.