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Президент подписал мораторий на продажу земли

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Запрет на продажу земель селькохозяйственного пользования продлили уже 10 раз.
Петр Порошенко подписал скандальный закон о продлении моратория на продажу земель
Петр Порошенко подписал скандальный закон о продлении моратория на продажу земель
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Президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон о продлении моратория на продажу земель, которые предназначены для сельскогохозяйственного пользования, передает Сегодня. 

Законопроект №9355-5 размещен на сайте Верховной Рады и предусматривает продление запрета на продажу до 1 января 2020 года.

Землю запрещается продавать до 1 января 2020 года
Землю запрещается продавать до 1 января 2020 года
Сегодня

Ранее сообщалось, что Порошенко призвали ветировать мораторий на продажу земель. Общественная коалиция просит президента наложить вето на закон о продлении моратория на продажу земель.

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Теги: мораторий на продажу земли, сельское хозяйство, земля сельхозназначения, Верховная рада, Петр Порошенко, президент Украины
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