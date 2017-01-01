Президент подписал мораторий на продажу земли
Запрет на продажу земель селькохозяйственного пользования продлили уже 10 раз.
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Президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон о продлении моратория на продажу земель, которые предназначены для сельскогохозяйственного пользования, передает Сегодня.
Законопроект №9355-5 размещен на сайте Верховной Рады и предусматривает продление запрета на продажу до 1 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что Порошенко призвали ветировать мораторий на продажу земель. Общественная коалиция просит президента наложить вето на закон о продлении моратория на продажу земель.
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