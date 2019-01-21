Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Дайте волю крестьянам": Порошенко призвали ветировать мораторий на продажу земель

Комментариев: 6
Общественная коалиция просит президента наложить вето на закон о продлении моратория на продажу земель.
Порошенко просят ветировать закон о продлении моратория на продажу земель
Порошенко просят ветировать закон о продлении моратория на продажу земель
bigmir.net

Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения о продлении запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель 17 января. Мораторий на куплю-продажу аграрных земель продлен до 1 января 2020 года. В ответ на это общественная коалиция призвала президента Украины Петра Порошенко ветировать этот закон и подать в Верховную Раду собственный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" как неотложный, передает Экономическая правда.

Читай также: В Киеве незаконно приватизировали недвижимость в 4-5 раз дешевле рыночной цены

"Мы, участники коалиции за отмену моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, которые являются представителями аграрного бизнеса, правозащитных, финансовых и антикоррупционных общественных организаций, обращаемся к вам по вопросу земельной реформы, который не решается уже 18 лет", - говорится в тексте обращения.

Заявление подписано 30 ассоциациями и организациями, которые являются одними из самых крупных в своих секторах. Например, Украинский клуб аграрного бизнеса, Национальная ассоциация банков Украины, Союз украинских предпринимателей, Украинский Хельсинский союз по правам человека, а также Харьковская правозащитная группа, Стратегическая группа советников по поддержке реформ (SAGSUR), Семенная ассоциация Украины, Dragon Capital, ООО "Капитал Таймс", Easy Business, CASE Украина, State Watch, Интерпроект GmbH, Украинский ПЕН-центр, фермерские хозяйства, аналитические и юридические организации, а также СМИ, в том числе Экономическая правда и VoxUkraine.

Читай также: ЕСПЧ грозит наказаниями за сохранение Украиной моратория на землю

В обращении отмечается, что с помощью моратория земля не защищена от продаж, а только "способствует расцвету серых схем и теневого рынка, и создает значительные коррупционные возможности для тех, кто распоряжается государственными и коммунальными землями, используя серые схемы купли-продажи земель в свою пользу".

Также авторы обращения указывают, что "мораторий несет вред всем тем, кого власть защищать: гражданам, легальному бизнесу, местным общинам, фермерским хозяйствам, стремящихся инвестировать в развитие с/х технологий и сельской местности в Украине".

Ранее сообщалось, что мораторий на продажу земли в декабре 2018 года продолжили еще на год. Несмотря на угрозы наказания ЕСПЧ, ВР продлила мораторий на продажу земли в Украине.

Поделись:
Теги: мораторий на продажу земли, сельское хозяйство, земля сельхозназначения, Верховная рада, обращение, вето, Петр Порошенко, президент Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    21.01.2019, 16:07
Оценка:  0
Boxerogos
С нашей тотальнейшей коррупцией,которую развёл синий петух Педя,землю,через подставные фирмы,скупят крупные российские и китайские агрохолдинги.Путин уже дал"добро"на снятие этого моратория.Бухарь Педя отменит этот мораторий в ближайшие два месяца.
гость  (аноним)  21.01.2019, 15:44
Оценка:  +2
гость
Похоже пэдруччо всерьез намылился второй срок керувать, рошенок и военпрома ему мало. Али военпром из-за лужи приказали сворачивать и средства убийства покупать у них.Вот потрох и готовит площадку задля личносемейного процветания и обогащения...
Ехидный    21.01.2019, 15:24
Оценка:  -2
Ехидный
УКАБ - шестерка международных агрохолдингов, остальные - мелкая шушваль, подгавкиватели
гость  (аноним)  21.01.2019, 15:16
Оценка:  +2
гость
Ну, ну... Продайте землю. Правильно и сделали, что вето наложили на продажу земли. Земля государственная, хочешь работать бери в аренду. Проблем то никаких. Только желание работать.
Huper!    21.01.2019, 15:25
Оценка:  -2
Huper!
Ты что дебил? Земля принадлежит народу и по конституции каждый в праве распоряжаться своим имуществом как захочет...кроме земли. Идиот, все и так покупают/продают давным давно, без никаких налогов и доходов в бюджет. А пай стоит вообще копейки. Зашел с мордора и распинается он о правах, холоп
гость  (аноним)  21.01.2019, 15:12
Оценка:  +1
гость
Ну-ну, уже облэнерго продали. Лучше бы навели порядок в Ровенской области, где янтарь добывают варварским способом. Но там же СБУ, МВД, и т.д. "крышуют". БТРы пропадают бесследно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь