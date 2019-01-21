"Дайте волю крестьянам": Порошенко призвали ветировать мораторий на продажу земель

Общественная коалиция просит президента наложить вето на закон о продлении моратория на продажу земель.

Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения о продлении запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель 17 января. Мораторий на куплю-продажу аграрных земель продлен до 1 января 2020 года. В ответ на это общественная коалиция призвала президента Украины Петра Порошенко ветировать этот закон и подать в Верховную Раду собственный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" как неотложный, передает Экономическая правда.

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"Мы, участники коалиции за отмену моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, которые являются представителями аграрного бизнеса, правозащитных, финансовых и антикоррупционных общественных организаций, обращаемся к вам по вопросу земельной реформы, который не решается уже 18 лет", - говорится в тексте обращения.

Заявление подписано 30 ассоциациями и организациями, которые являются одними из самых крупных в своих секторах. Например, Украинский клуб аграрного бизнеса, Национальная ассоциация банков Украины, Союз украинских предпринимателей, Украинский Хельсинский союз по правам человека, а также Харьковская правозащитная группа, Стратегическая группа советников по поддержке реформ (SAGSUR), Семенная ассоциация Украины, Dragon Capital, ООО "Капитал Таймс", Easy Business, CASE Украина, State Watch, Интерпроект GmbH, Украинский ПЕН-центр, фермерские хозяйства, аналитические и юридические организации, а также СМИ, в том числе Экономическая правда и VoxUkraine.

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В обращении отмечается, что с помощью моратория земля не защищена от продаж, а только "способствует расцвету серых схем и теневого рынка, и создает значительные коррупционные возможности для тех, кто распоряжается государственными и коммунальными землями, используя серые схемы купли-продажи земель в свою пользу".

Также авторы обращения указывают, что "мораторий несет вред всем тем, кого власть защищать: гражданам, легальному бизнесу, местным общинам, фермерским хозяйствам, стремящихся инвестировать в развитие с/х технологий и сельской местности в Украине".

Ранее сообщалось, что мораторий на продажу земли в декабре 2018 года продолжили еще на год. Несмотря на угрозы наказания ЕСПЧ, ВР продлила мораторий на продажу земли в Украине.