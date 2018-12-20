Мораторий на продажу земли продолжили еще на год
Мораторий на продажу земли сельгоспназначения Верховная Рада продлила до 1 января 2020 года. Законопроект был поддержан 231 народным депутатом под номером 9355-5.
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Об этом сообщает Экономическая правда.
Законопроект вносить изменения в положения Земельного кодекса, которые запрещают внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.
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Он не допускает покупку-продажу земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности. Граждане и юридические лица, которые имеют в собственности землю для ведения товарного сельскохозяйственного производства также не имеют право на покупку-продажу.
Проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения должен быть разработан и внесен Кабинетом министров на рассмотрение до 1 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека грозит наказаниями за сохранение Украиной моратория на землю. Суд может назначать миллиарды гривен компенсаций для украинцев, желающих получить в собственность земли сельхозназначения.
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