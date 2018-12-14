На электронных земельных торгах заработали вдвое больше прогноза - Мартынюк

В Минагрополитики рассказали о первых результатах электронных земельных торгов через OpenMarket и ProZorro.

Почти за два месяца проведения электронных земельных торгов зафиксирован более чем двукратный рост размера стартовой арендной ставки. Об этом сообщиол и.о. министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

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По его словам, общий размер годовой арендной платы по результатам торгов вырос с 0,8 млн грн до 1,8 млн гривен.

В среднем стартовый размер годовой арендной платы по выставленным на электронные торги земельным участкам составил 8,13% от нормативной денежной оценки (НДО). По результатам аукционов была достигнута средняя годовая арендная плата в размере 18,16%.

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"Напомню, что все деньги от аренды земли поступают в местные бюджеты, поэтому результаты онлайн-торгов окажут прямое влияние на благосостояние местных общин", - сказал Мартынюк.

Отмечается, что электронные земельные торги проходят на площадках госпредприятий Сетам и ProZorro.Продажи, с которыми Госгеокадастр заключил договоры в рамках реализации пилотного проекта.

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Так, через площадку OpenMarket Сетам уже продано право аренды 25 земельных участков общей площадью 538,9 гектара. Количество участников земельных торгов варьировалось от 2 до 6. Всего к продаже на электронных площадках предложено права аренды на 287 земельных участков общей площадью 5,2 тыс. гектаров.

Ранее сообщалось, что в Украине стартуют аукционы по аренде земли через ProZorro. Продажи будут работать так же, как и продажа других активов или аренда в этой системе.