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Чтобы выплатить зарплату авиакомпания во Львове продает самолет

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"Львовские авиалинии" задолжали своим работникам около 5,2 млн гривен.
Львовские авиалинии продают самолет из-за долгов работникам
Львовские авиалинии продают самолет из-за долгов работникам
setam.net.ua/auction/318588

Львовская авиакомпания выставила на продажу на СЕТАМ Министерства юстиции Украины самолет Як-42Д. 

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства Юстиции Украины.

Авиакомпания задолжала работникам 5,2 млн гривен, потому они приняли решение продать самолет 1989 года выпуска на торгах со стартовой ценой в 300 тысяч гривен.

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“Самолет полностью разукомплектован и фактически представляет собой голый планер. Приборы, авиационное, гидравлическое и радиоэлектронное оборудование полностью отсутствуют. В кабине пилота отсутствуют кресла, штурвалы, каркас мотопульта, приборные панели, шумозащитные панели, аварийно-спасательное оборудование и мягкое оборудование кабины экипажа “, – отмечается в описании лота.

Также они добавляют, что в самолете отсутствуют все нужные агрегаты и узлы, потому он не подлежит дальнейшей эксплуатации.

Ранее сообщалось, что интересного можно найти на СЕТАМ.

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Теги: сетам, министерство юстиции украины, Минюст Украины, авиалинии, долги работникам, зарплатные долги
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.11.2018, 13:03
Оценка:  0
гость
Это металлолом в прямом смысле слова. Вполне возможно, что стоит он больше стартовой цены, если изнутри не "спилили" весь алюминий и титан.
гость  (аноним)  27.11.2018, 12:50
Оценка:  +1
гость
дороговатый цветмет получается,учитывая затраты на разборку...
А вообще-то Украина напоминает мультик 80 дней вокруг света, где Филиас разбирал и сжигал в топке палубу парохода чтоб дойти в порт вовремя. Так и в Украине:чтоб выплатить зп распродают орудия труда этих же рабочих...
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