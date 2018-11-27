Чтобы выплатить зарплату авиакомпания во Львове продает самолет
Львовская авиакомпания выставила на продажу на СЕТАМ Министерства юстиции Украины самолет Як-42Д.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства Юстиции Украины.
Авиакомпания задолжала работникам 5,2 млн гривен, потому они приняли решение продать самолет 1989 года выпуска на торгах со стартовой ценой в 300 тысяч гривен.
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“Самолет полностью разукомплектован и фактически представляет собой голый планер. Приборы, авиационное, гидравлическое и радиоэлектронное оборудование полностью отсутствуют. В кабине пилота отсутствуют кресла, штурвалы, каркас мотопульта, приборные панели, шумозащитные панели, аварийно-спасательное оборудование и мягкое оборудование кабины экипажа “, – отмечается в описании лота.
Также они добавляют, что в самолете отсутствуют все нужные агрегаты и узлы, потому он не подлежит дальнейшей эксплуатации.
Ранее сообщалось, что интересного можно найти на СЕТАМ.
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А вообще-то Украина напоминает мультик 80 дней вокруг света, где Филиас разбирал и сжигал в топке палубу парохода чтоб дойти в порт вовремя. Так и в Украине:чтоб выплатить зп распродают орудия труда этих же рабочих...