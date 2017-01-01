Вещи Мэрилин Монро были проданы на торгах за рекордную стоимость

На аукционе продали личные вещи звезды общей суммой около 850 тыс долларов.

Личные вещи актрисы и певицы Мэрилин Монро были выставлены на продажу аукционным домом Julien's Auctions в пятницу и в субботу, 16 и 17 ноября, в Лос-Анджелесе. Об этом сообщают Вести со ссылкой на Фейсбук-страницу аукционного дома.

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Золотой глобус, полученный Монро в 1961 году был продан за 250 тыс долларов. Отмечается, что это впервые за данную награду заплатили такую большую стоимость.

Также был продан ее автомобиль Ford Thunderbird 1956 года выпуска черного цвета с откидным верхом за 490 тыс долларов.

Машина Монро, проданная на аукционе facebook.com/JuliensAuctions

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На тех же торгах были проданы менее громоздкие и значительные вещи актрисы. Например, водительские права, полученные в штате Коннектикут в 1957 году, продали за 10 тыс долларов. За 10,2 тыс долларов ушли с молотка и ее серьги из горного хрусталя.

Продали черную сатиновую блузку с пресс-конференции Мэрилин в аэропорту Лос-Анджелеса в 1956 году за 44 тысячи долларов.

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Также в число проданных предметов попал и экземпляр первого выпуска всемирно известного мужского журнала Playboy с Монро на обложке за 32 тыс долларов. На журнале стоял автограф владельца Хью Хефнера.

Ранее сообщалось, что в сеть попало обнаженное фото Мэрилин Монро.