Большой розовый алмаз продали за 50 миллионов долларов

Исключительно большой розовый бриллиант продали за 50 млн долларов на аукционе в Женеве.

В Женеве продали 19-ти кратный розовый алмаз за 50 млн долларов Кадр из YouTube

19-кратный алмаз Pink Legacy после 5 минут торгов был продан за 50 млн долларов на аукционе Christie's в Женеве.

Об этом сообщают CNN.

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Стоимость бриллианта зафиксирована как рекордная. По словам Рахул Кадакия, главы ювелирного дома Christie's, такую сумму заплатил американский бренд Harry Winston.

“Сначала вы должны признать, что бриллиант Pink Legacy был очень особенным алмазом. Это один из лучших образцов розовых бриллиантов такого размера и цвета, и он доказал это с новой мировой рекордной ценой за карат“, – рассказала Кадакия.

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Pink Legacy относится к бриллиантам классификации Fancy Vivid, как алмаз с самым насыщенным цветом. Только 1 из 100 бриллиантов могут получить такой ранг.

Также он считается редким не только из-за цвета, а и из-за своего необычайно большого размера. Обычно, бриллианты Fancy Vivid Pink не достигают больше, чем 10 карат.

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