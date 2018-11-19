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Автономер "Москвича" Цоя продали за 30 тыс долларов в Латвии

Комментариев: 1
На "Москвиче", номер которого продали, Цой разбился в 1990 году.
Автомобильный номер "Москвича" Цоя продали за 30 тыс долларов
Автомобильный номер "Москвича" Цоя продали за 30 тыс долларов
Сегодня

Владелец номеров “Москвича“ Цоя выставил на аукцион лот после того, как узнал, что другие вещи певца продают. 

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Об этом сообщили Сегодня.

Владелец, проживающий в Латвии, получил 30 тысяч долларов от неизвестного покупателя.

Ранее сообщалось, что куртку Майкла Джексона продали на аукционе за 298 тыс долларов.

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Теги: лот, аукцион, виктор цой, цой, москвич цоя, москвич, торги, личные вещи цоя
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.11.2018, 13:00
Оценка:  -1
гость
У меня этих номеров штуки 3, причем делаются легально по заявлению об утере. Соответственно можно и нелегально штампануть за соответствующие комиссионные.

Вообще-то авто с аварийной стоянки гаи направляют в металлолом, а номера в отдел для снятия с учета,иначе до сих пор налоги начисляют.Фуфло...
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