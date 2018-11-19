Автономер "Москвича" Цоя продали за 30 тыс долларов в Латвии
На "Москвиче", номер которого продали, Цой разбился в 1990 году.
Владелец номеров “Москвича“ Цоя выставил на аукцион лот после того, как узнал, что другие вещи певца продают.
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Об этом сообщили Сегодня.
Владелец, проживающий в Латвии, получил 30 тысяч долларов от неизвестного покупателя.
Ранее сообщалось, что куртку Майкла Джексона продали на аукционе за 298 тыс долларов.
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