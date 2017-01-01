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Валюту можно купить за счет кредитных средств – НБУ

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Но на покупку валюты существуют ограничения "в незначительном размере".
Купить валюту можно теперь и с помощью кредитных средств
Купить валюту можно теперь и с помощью кредитных средств
depositphotos.com

Национальный банк Украины разрешил покупать валюту за счет кредитных средств с 7 февраля 2019 года, передают Финансы. Отмечается, что купить доллары или евро можно в незначительном размере.

Купить валюту можно в незначительном размере.
Купить валюту можно в незначительном размере.
Финансы

"А вот и сюрприз от НБУ. Дополнение к постановлению о валютной либерализации — НБУ либерализовал еще чуть-чуть. И разрешил покупать валюту за счет кредитных средств. Ура, товарищи!!!", — написал Олег Гороховский, один из основателей monobank.

Соответствующее постановление уже есть на сайте НБУ
Соответствующее постановление уже есть на сайте НБУ
Финансы

Ранее сообщалось, что ПриватБанк меняет валюту онлайн: за первые 11 часов купили 240 тыс долларов.

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Теги: валютные операции, валютообменные операции, курс валют, обмен валют, купить валюту, обмен валют онлайн, кредитные средства
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