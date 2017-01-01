Валюту можно купить за счет кредитных средств – НБУ

Но на покупку валюты существуют ограничения "в незначительном размере".

Купить валюту можно теперь и с помощью кредитных средств depositphotos.com

Национальный банк Украины разрешил покупать валюту за счет кредитных средств с 7 февраля 2019 года, передают Финансы. Отмечается, что купить доллары или евро можно в незначительном размере.

Купить валюту можно в незначительном размере. Финансы

"А вот и сюрприз от НБУ. Дополнение к постановлению о валютной либерализации — НБУ либерализовал еще чуть-чуть. И разрешил покупать валюту за счет кредитных средств. Ура, товарищи!!!", — написал Олег Гороховский, один из основателей monobank.

Соответствующее постановление уже есть на сайте НБУ Финансы

Ранее сообщалось, что ПриватБанк меняет валюту онлайн: за первые 11 часов купили 240 тыс долларов.