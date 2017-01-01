ПриватБанк меняет валюту онлайн: За первые 11 часов купили 240 тыс долл
Руководитель сети региональных пресс-офисов ПриватБанка Инна Музычук сообщила на своей странице в Facebook, что ПриватБанк подключил систему обмена валют онлайн и в терминалах банка в 00:00 7 февраля 2019 года.
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Так, чтобы воспользоваться обменом в терминале, стоит выбрать услугу “Обмен валют” в меню терминала “Банковские услуги”, внести наличную валюту и определить карточку, на которую будут перечислены гривны.
Обменять валюту онлайн можно по коммерческому курсу банка без комиссии, а в Приват24 и мобильном приложении менять валюту можно для зачисления на валютные карты или депозиты с банковских карт в гривне (в пределах установленного НБУ лимита до 150 тыс. грн в сутки).
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“Если у клиента нет валютной карты, интернет-карту в долларах или евро можно оформить бесплатно прямо в Приват24”, – добавила Музычук.
Инна отметила, что с 12 ночи до 11 утра в Приват24 клиенты купили более 240 тыс долларов США и более 55 тыс евро.
Средний чек составил 157 долларов и 186 евро.
Ранее сообщалось, что менять валюту онлайн смогут не все банки, но первый уже подключил услугу. Банкиры банков Украины утверждают, что придется подождать пока банки введут новую систему.
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