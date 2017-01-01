Поезд влюбленных: За поцелуи можно будет бесплатно проехать на фуникулере

В день святого Валентина Киевпасстранс устраивает акцию для влюбленных.

Киевпасстранс проводит акцию в день всех влюбленных facebook.com/Kyivpastrans

Киевпасстранс на своей официальной странице сообщил о том, что 14 февраля в день святого Валентина разрешит бесплатно проехаться на фуникулере, если спутники обнимутся или поцелуются.

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“А также, вас ждут: сладости, уникальные билеты-валентинки и возможность выиграть 10 проездных“, - продекларировали в Киевпасстрансе.

Стоит отметить, что акция будет длиться не весь день, а с 8:00 до 9:00.

Ранее сообщалось, что Луценко запостил видео с ругательством жены. Генпрокурор поддержал супругу, котораяв день рождения перепутала законопроекты и выругалась в прямом эфире телеканала “Рада“.