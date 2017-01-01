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Минфин показал динамику снижения госдолга к ВВП

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Несмотря на улучшение показателей в последние три года, соотношение госдолга к ВВП все еще значительно хуже уровня 2013 года.
Госдолг к ВВП упал до 62% в прошлом году
Госдолг к ВВП упал до 62% в прошлом году
depositphotos.com

На конец 2018 года размер государственного и гарантированного государством долга составил 62% к ВВП. Об этом сообщается в обзоре Министерства финансов за февраль 2019 года. 

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Согласно данным Минфина, в 2017 году отношение долга к ВВП составляло 72%, 2016 году - 81%, в 2015 году - 79%, а в 2014 году - 69%.

Однако отношение долга к ВВП все еще значительно выше, чем в 2013 году - 40%.

Отношение долга к ВВП все еще значительно выше, чем в 2013 году
Отношение долга к ВВП все еще значительно выше, чем в 2013 году
Корреспондент.net
 
Ранее сообщалось, что три самых богатых украинца владеют 6% ВВП страны. Всемирный банк оценил соотношение активов богатейших граждан Украины и общий размер ВВП.
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Теги: Минфин, долги, ВВП, госдолг
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