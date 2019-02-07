Три самых богатых украинца владеют 6% ВВП страны
По итогам 2017 года совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых физических лиц в Украине превышала 6% ВВП страны. Об этом сказал вице-президент Всемирного банка, который занимается странами Европы и Центральной Азии, Сирилл Мюллер во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины, сообщает Украинская правда в среду, 6 февраля.
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"Если посмотреть на США – это цифра 1,4% ВВП. Очень сложно проводить реформы, когда есть такие мощные группы влияния", – добавил Мюллер.
Ранее сообщалось, что журнал Фокус составил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев за 2018 год.
Первое место в рейтинге занял президент Украины Петр Порошенко. Он возглавляет рейтинг уже третий год подряд. Второе место отдали Владимиру Гройсману, премьер-министру Украины, а третье Юлии Тимошенко.
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