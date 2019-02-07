Три самых богатых украинца владеют 6% ВВП страны

Всемирный банк оценил соотношение активов богатейших граждан Украины и общий размер ВВП.

По итогам 2017 года совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых физических лиц в Украине превышала 6% ВВП страны. Об этом сказал вице-президент Всемирного банка, который занимается странами Европы и Центральной Азии, Сирилл Мюллер во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины, сообщает Украинская правда в среду, 6 февраля.

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"Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Отношение доли дохода самых богатых людей в ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитала", – говорится в сообщении.

"Если посмотреть на США – это цифра 1,4% ВВП. Очень сложно проводить реформы, когда есть такие мощные группы влияния", – добавил Мюллер.

Ранее сообщалось, что журнал Фокус составил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев за 2018 год.

Первое место в рейтинге занял президент Украины Петр Порошенко. Он возглавляет рейтинг уже третий год подряд. Второе место отдали Владимиру Гройсману, премьер-министру Украины, а третье Юлии Тимошенко.