Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Три самых богатых украинца владеют 6% ВВП страны

Комментариев: 2
Всемирный банк оценил соотношение активов богатейших граждан Украины и общий размер ВВП.
В Украине сложно проводить реформы, считают во Всемирном банке
В Украине сложно проводить реформы, считают во Всемирном банке
facebook.com

По итогам 2017 года совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых физических лиц в Украине превышала 6% ВВП страны. Об этом сказал вице-президент Всемирного банка, который занимается странами Европы и Центральной Азии, Сирилл Мюллер во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины, сообщает Украинская правда в среду, 6 февраля. 

Читай также: Брачный контракт: Сколько потеряет самый богатый человек в мире после развода

"Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Отношение доли дохода самых богатых людей в ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитала", – говорится в сообщении.

"Если посмотреть на США – это цифра 1,4% ВВП. Очень сложно проводить реформы, когда есть такие мощные группы влияния", – добавил Мюллер.

Ранее сообщалось, что журнал Фокус составил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев за 2018 год.

Первое место в рейтинге занял президент Украины Петр Порошенко. Он возглавляет рейтинг уже третий год подряд. Второе место отдали Владимиру Гройсману, премьер-министру Украины, а третье Юлии Тимошенко.

Поделись:
Теги: Украина, Всемирный банк, экономика, ВВП, капитал, реформы, экономика Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  07.02.2019, 11:04
Оценка:  -1
гость
ТАК ВОТ КТО САМЫЙ БОГАТЫЙ В НИЩЕЙ СТРАНЕ!!! вот и тот кто Живёт по новому, после того, как людей засунул в -опу! Первое место в рейтинге занял президент Украины Петр Порошенко... вот так вам, революционеры!!! не удивительно, что его в рейтинге Зеленский обогнал! к брехуну доверия почти 0!
pochta-mail    07.02.2019, 11:06
Оценка:  +1
pochta-mail
Если быть обьективным то ты перепутал рейтинги самых богатых и самых влиятельных..читай внимательней
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь