Украина пожаловалась в ВТО на Россию по транзиту
На заседании комитета по вопросам упрощения процедур торговли Всемирной торговой организации (ВТО) Украина заявила о несоблюдении Россией своих обязательств относительно свободы транзита, сообщается на сайте Министерство экономического развития и торговли в четверг, 14 февраля.
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По мнению украинской стороны, такие меры противоречат положениям статей V:6 ГАТТ 1994 и 11.4 Соглашения ВТО об упрощения процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные преграды для транзита, уточнило МЭРТ.
Ранее сообщалось, что в России ограничили импорт украинской свинины из-за АЧС. Российский регион ужесточает контроль за перевозкой свинины из-за найденных на свалке в Харькове зараженных свиней.
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