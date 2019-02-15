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Украина пожаловалась в ВТО на Россию по транзиту

Комментариев: 3
Запрет России на ввоз товаров из Украины, введенный в конце прошлого года, нарушает ряд статей ВТО.
Украина инициирует в ВТО очередное разбирательство с Россией
Украина инициирует в ВТО очередное разбирательство с Россией
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На заседании комитета по вопросам упрощения процедур торговли Всемирной торговой организации (ВТО) Украина заявила о несоблюдении Россией своих обязательств относительно свободы транзита, сообщается на сайте Министерство экономического развития и торговли в четверг, 14 февраля. 

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"В частности, представители украинской делегации обратили внимание членов комитета о введении РФ запрета на ввоз на их территорию отдельных товаров, которые перемещаются транзитом через территорию Украины с третьих стран, которые являются членами ВТО", – говорится в сообщении.

По мнению украинской стороны, такие меры противоречат положениям статей V:6 ГАТТ 1994 и 11.4 Соглашения ВТО об упрощения процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные преграды для транзита, уточнило МЭРТ.

Ранее сообщалось, что в России ограничили импорт украинской свинины из-за АЧС. Российский регион ужесточает контроль за перевозкой свинины из-за найденных на свалке в Харькове зараженных свиней.

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Теги: Россия, Украина, Минэкономики, ВТО, транзит, Торговая война
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    15.02.2019, 14:16
Оценка:  0
fkrfyfan
Опять очередное "А нас за что?"
Serega1a    15.02.2019, 14:15
Оценка:  +1
Serega1a
А не жалуются на своих активистов,которые не пропускают фуры с российскими номерами?Это ответочка прилетела на их действия.
МаюРацию    15.02.2019, 13:38
Оценка:  +2
МаюРацию
Война войной,а обед по расписанию!
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