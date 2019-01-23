Доход Украины от транзита газа превысил расходы на его импорт

По итогам 2014 года расходы на импорт газа превышали доходы от транзита на 4,7 млрд долларов, напомнил Андрей Коболев.

Доходы Украины в 2018 году от транзита газа превысили расходы на его импорт на 500 млн долларов. Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев на своей странице в Facebook во вторник, 22 января.

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"Когда россияне говорят о восстановлении "баланса интересов", или "нулевой сценарий" – полезно держать перед глазами эту иллюстрацию. На самом деле россиян интересует возвращение в прошлое, когда Украина находилась в полной финансовой и политической зависимости. Но времена изменились. Надеюсь – безвозвратно", – написал Коболев.

Он напомнил, что по итогам 2014 года расходы на импорт газа превышали доходы от транзита на 4,7 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз заявил о шантаже на газовых переговорах. Украину категорически не устраивает предложение российской стороны продлить существующий контракт.