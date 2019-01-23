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Доход Украины от транзита газа превысил расходы на его импорт

Комментариев: 3
По итогам 2014 года расходы на импорт газа превышали доходы от транзита на 4,7 млрд долларов, напомнил Андрей Коболев.
По итогам 2018 года Украина сократила транзит российского газа
По итогам 2018 года Украина сократила транзит российского газа
Getty Images

Доходы Украины в 2018 году от транзита газа превысили расходы на его импорт на 500 млн долларов. Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев на своей странице в Facebook во вторник, 22 января.

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"Когда россияне говорят о восстановлении "баланса интересов", или "нулевой сценарий" – полезно держать перед глазами эту иллюстрацию. На самом деле россиян интересует возвращение в прошлое, когда Украина находилась в полной финансовой и политической зависимости. Но времена изменились. Надеюсь – безвозвратно", – написал Коболев.

Он напомнил, что по итогам 2014 года расходы на импорт газа превышали доходы от транзита на 4,7 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз заявил о шантаже на газовых переговорах. Украину категорически не устраивает предложение российской стороны продлить существующий контракт.

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Теги: Россия, Украина, газ, Импорт, доходы, транзит, транзит газа, Андрей Коболев
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  23.01.2019, 14:03
Оценка:  0
гость
Еще бы не превысить, нахтотгаз в одностороннем порядке поднял цену за транзит в 2,8 раза... Ну ничего, до 2020 года потерпим!
гость  (аноним)  23.01.2019, 13:59
Оценка:  0
гость
Как бы Коболев ни хорохорился, можно быть уверенным, что от всего этого рашка в убытке не будет.
гость  (аноним)  23.01.2019, 13:50
Оценка:  0
гость
Учитывая что потребление газа Украиной снизилось больше чем вдвое (промышленность то стоит), а транзит в Европу только успевает бить рекорды (а кое-кто тут ванговал пару лет тому что Россия не сможет продавать газ- и сами же просят транзит) , то эти цифры вполне правдоподобны
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