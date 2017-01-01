Нафтогаз заявил о шантаже на газовых переговорах

Украину категорически не устраивает предложение российской стороны продлить существующий контракт.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко по итогам газовых переговоров в Брюсселе заявил о шантаже со стороны Газпрома. Так он прокомментировал предложение россиян продолжить текущий контракт, не включая в него гарантии по объемам транзита газа.

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"Газпром продолжил фактически шантаж: настоящие переговоры по транзиту могут быть только после "восстановления баланса в отношениях между Нафтогазом и Газпромом. По мнению Газпрома это может произойти либо в случае отмены решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде, или в случае "мирового соглашения" между Нафтогазом и Газпромом", - написал он в Facebook.

"Первый раз официально звучал тезис "о нулевом варианте", но я бы не трактовал эти слова просто как отказ Нафтогаза от 2,7 млрд, которые Газпром еще должен доплатить по решению арбитража, поскольку решение арбитража выходят за рамки этих 2,7 млрд долл", - отметил он.

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По словам Витренко, была впервые зафиксирована общая позиция Европейской комиссии и Украины о том, что упомянутый выше вопрос "восстановления баланса в отношениях между Нафтогазом и Газпромом уже решен в предусмотренный контрактом способ - в международном арбитраже, и теперь дело только за выполнением этого решения.

"В чем проблема с продолжением текущего контракта? Кроме его несоответствия европейским правилам, в интерпретации Газпрома этот контракт не содержит никаких гарантий по объемам транзита, то есть после построения Северного потока-2 Газпром сможет снизить транзит через Украину до нуля даже если контракт будет продлен на последующие годы", - объяснил Витренко.

Ранее сообщалось, что трехсторонние переговоры по транзиту газа в Брюсселе завершились - по словам Климкина Россия предложила продлить договора по газу.