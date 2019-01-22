Россия предложила продлить договора по газу – Климкин
Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Газпром предложил продлить действующие контракты с Нафтогазом во время трехсторонних переговоров в Брюсселе, передает Экономическая правда.
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"Господин Миллер (председатель правления" Газпрома "- ред.) трижды подчеркнул, что они готовы продолжить существующие контракты. Эти контракты для них, наверное, за счастье. Причем он сказал, что эти контракты можно продолжить даже без каких-либо экспертных консультаций ", - сообщил Климкин.
Также Климкин подчеркнул, что договора должны быть составлены по новым правилам.
"Российская сторона не принимает во внимание, что у нас сейчас другое законодательство, другие правила. Мы должны перейти от "договорняков" к договорам по европейским правилам", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Российская сторона добивается прощения претензий к Газпрому по Стокгольмскому арбитражу в обмен на продление действия действующего газового контракта, отметила Елена Зеркаль.
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