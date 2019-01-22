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Россия предложила продлить договора по газу – Климкин

Комментариев: 1
Трехсторонние переговоры по транзиту газа в Брюсселе завершились.
Господин Миллер трижды подчеркнул, что они готовы продолжить существующие контракты
Господин Миллер трижды подчеркнул, что они готовы продолжить существующие контракты
Getty Images

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Газпром предложил продлить действующие контракты с Нафтогазом во время трехсторонних переговоров в Брюсселе, передает Экономическая правда.

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"Господин Миллер (председатель правления" Газпрома "- ред.) трижды подчеркнул, что они готовы продолжить существующие контракты. Эти контракты для них, наверное, за счастье. Причем он сказал, что эти контракты можно продолжить даже без каких-либо экспертных консультаций ", - сообщил Климкин.

Также Климкин подчеркнул, что договора должны быть составлены по новым правилам.

"Российская сторона не принимает во внимание, что у нас сейчас другое законодательство, другие правила. Мы должны перейти от "договорняков" к договорам по европейским правилам", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Российская сторона добивается прощения претензий к Газпрому по Стокгольмскому арбитражу в обмен на продление действия действующего газового контракта, отметила Елена Зеркаль.

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Теги: Россия, Украина, газ, ЕС, Газпром, Евросоюз, Нафтогаз, транзит, транзит газа, переговоры, переговоры по газу, переговоры в Брюсселе, Павел Климкин
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Комментариев (1)
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flacon9havi    22.01.2019, 12:24
Оценка:  +1
flacon9havi
А що заважає Україні здобувати свій сланцевий газ, якого вистачить і на внутрішні потреби, і на експорт? Бойко? Це нам Шелл та Петролікм в 2012-му сказали.
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