Полезные советы: Как правильно экономить на коммуналке

Как сэкономить на коммунальных не только с помощью субсидий и льгот.

Несколько советов о том, как лучше сэкономить на потреблении коммунальных услуг depositphotos.com

Со временем стоимость коммунальных растет и часто не пропорционально росту зарплаты. Как правильно сэкономить и на чем, чтобы не влезть в коммунальные долги, разбирались Вести.

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Первым, что нужно проверить являются оплата счетов за радио, кабельное и городской телефон, которые уже не используются.

Оплачивать услуги лучше с помощью интернет-банков или в терминалах, где не берут комиссию, так как плата за услугу на почте составляет от 5 грн за квитанцию.

На время отсутствия, например, в отпуске или на выходные, следует связаться с теми, кто предоставляет услуги и попросить временно отключить интернет или кабельное, например.

Экономия на воде

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Обязательно нужно поставить счетчик на воду, чтобы платить за реально использованную воду, а не искусственно выведенную норму.

Также стоит проверить, нет ли поломок сантехники, так как через капающий кран может набежать несколько сотен литров за месяц. А вот если принимать душ вместо ванной, а еще лучше оснастить душевой кран насадкой с меньшими дырками, то воды будет уходить значительно меньше.

Чтобы не тратить воду на выбор температуры, лучше сразу поменять поворотные краны на рычаговые – так удастся сэкономить до пяти литров воды. Туалет не стоит использовать в качестве мусорного ведра, а чтобы сэкономить, можно установить кнопку экономичного слива.

Не только воду, но и электроэнергию можно сэкономить с помощью стиральных машин класса "А", а также не стоит запускать полупустую машину.

Около 4 литров воды в день можно сэкономить всего лишь закрывая кран во время чистки зубов, а это 120 литров в месяц.

Экономия на газе

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Микроволновая печь поможет сэкономить газ, если использовать ее вместо духовой печи, которая расходует газ очень сильно.

Газовую конфорку во время готовки лучше открывать не сильно, иначе большая часть будет рассеиваться в обход посуды. Давно доказано, что пламя сильнее нагревает на кончике, а не "внутри" огня.

Чем мощнее колонка, тем больше газа она будет потреблять. Самым оптимальным вариантом будет мощность 20-22 кВт.

Как и в случае с водой – при наличии газового водонагревателя лучше принимать душ, чем ванну.

Экономия на отоплении

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Самой важной и эффективной экономией является установка теплового счетчика, а вдобавок можно установить терморегулятор на батареях.

Внешнее утепление помогает экономить от 30% тепла, потому не лишним будет установить хорошую дверь и окна, как дома, так и в парадном (окна между этажами).

Сохранить тепло помогает и ковер на полу, а радиаторы следует почистить от пыли и старой краски, которые уменьшают теплоотдачу, а то и заменить на новые.

Балкон сэкономит больше тепла, если его застеклить, а также можно утеплить фасад теплоизоляционным материалом.

Экономия на электричестве

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В коридорах как в квартире, так и в подъездах лучше установить датчики движения для ламп, а в квартирах заменить их на эконом лампы, которые на 50-80% экономичнее, чем лампы накаливания.

При готовке можно выключать электродуховку или плиту за 5 минут до готовности, блюдо дойдет на остаточном тепле.

Постоянно использовать электрочайник не стоит, если никуда не спешите, то можно нагреть чайник на газе.

Холодильник должен стоять подальше от батарей, плиты или прибором, который излучает тепло, подальше от прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 10 см от стены – так холодильник будет потреблять меньше энергии, чтобы охладить себя.

Зарядное устройство, которое остается в розетке после отключения от него смартфона, ноутбука и прочего все еще потребляет энергии, а постоянно подключенное к розетке устройство использует впустую 95% энергии.

Ранее сообщалось, что украинцам рассказали, как платить за отопление всего лишь 6,5 грн за кв м.