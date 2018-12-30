ТОП-5 новых способов экономии, о которых никто не знает

В 2018 было принято несколько законов, которые помогают сэкономить деньги на коммуналке и расчетах в магазинах.

Как и где сэкономить в 2019 году depositphotos.com

Несколько законов и правил, принятых в 2018 году, позволяют украинцам экономить иногда на паре копеек, а иногда и на значительных суммах. Сегодня разбирались, где найти лазейки для сокращения трат.

Например, с 1 января можно поменять испорченные или поврежденные деньги в любом ближайшем банке, что раньше сделать было проблематично. Фактически эти деньги оставались утеряны. Поменять банкноты можно в Ощадбанке, Приватбанке и в Райффайзен Банк Аваль без комиссии и процентов.

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Постанова НБУ “Об оптимизации оборота монет мелких номиналов“ позволяет округлять общие суммы в чеках при расчете наличными с 1 июля 2018 года. По новому закону округление при окончании суммы чека от 1 до 4 копеек происходит в меньшую сторону, чем и можно воспользоваться.

Сэкономить можно и на оплате коммунальных. Жители домов, в которых действует объединение совладельцев многоквартирных домов, могут отрабатывать долги по квартплате, а именно за удержание домов и придомовой территории. Законопроект был разработан, принят и реализован с 2018 года.

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Для отработки достаточно обратиться к правлению ОСМБ и составить соответствующий договор. Если человек имеет специальность, то может работать электриком, сантехником или строителем, и т. д. Без соответствующего образования можно подметать двор, вымыть подъезд, почистить снег и прочее.

Те, кто проживают в старых многоэтажках с вертикальной системой отопления могут экономить с 2018 года с помощью поквартирного учета тепла. Но только, если 50% владельцев квартир согласны.

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В старых домах должно быть установлено специальное оборудование в виде общедомовое устройство учета и устройства распределения учета тепла. Сперва потратить денег придется много, но экономия в последствии гарантирована.

Можно экономить на отправлении посылок на Укрпочте. Для разгрузки работников и попытки уменьшить очередь, Укрпочта предлагает экономить 5% от стоимости при самостоятельном оформлении посылки.

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Для того, чтобы воспользоваться новой услугой достаточно зарегистрироваться в “Личном кабинете“ на сайте и оформить отправление. Единственное, что потребуется, так это принтер для печати нужных документов.

Ранее сообщалось, что украинцы получили миллиард долларов “лишних“ субсидий. В 2016 году было излишне начислено субсидий украинцам на 16 млрд грн, в 2017 году - 8 млрд, в 2018 году - 5 млрд грн.