Украинцы получили миллиард долларов "лишних" субсидий - министр

В 2016 году было излишне начислено субсидий украинцам на 16 млрд грн, в 2017 году - 8 млрд, в 2018 году - 5 млрд грн.

Министр социальной политики Андрей Рева объяснил, как получателям субсидий насчитали "лишних" 29 миллиардов гривен. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 21 декабря, сообщает Укринформ.

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"Чтобы люди экономили энергоресурсы, у них должен быть стимул. Субсидианты не заинтересованы в энергосбережении. В 2016 году было излишне начислено субсидий на 16 млрд грн, в 2017 году - 8 млрд, в 2018 году - 5 млрд грн. Это свидетельствует о том, что нормы потребления завышены", - заявил Рева.

По его словам, для создания стимулов для энергосбережения, нормативы потребления будут приведены к реальному потреблению.

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"Если человек получает полставки, ему не отказывают в субсидиях, но дотягивают его доходы к минимальной заработной плате. Очень часто наши граждане предлагают снизить им официальную заработную плату для получения субсидий. Относительно безработных, учитывая, что в селе есть большая проблема безработицы, даже если человек не работает, ему может быть назначена субсидия. Что касается городских жителей, я готов лично помочь тем, кто не работает, но хочет работать. Проблемы безработицы в городах нет", - считает Рева.

Ранее сообщалось, какой сюрприз ждет украинцев с субсидиями.