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Украинцы получили миллиард долларов "лишних" субсидий - министр

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В 2016 году было излишне начислено субсидий украинцам на 16 млрд грн, в 2017 году - 8 млрд, в 2018 году - 5 млрд грн.
Выплаты намерены сократить с помощью снижения норм потребления газа
Выплаты намерены сократить с помощью снижения норм потребления газа
Корреспондент.net

Министр социальной политики Андрей Рева объяснил, как получателям субсидий насчитали "лишних" 29 миллиардов гривен. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 21 декабря, сообщает Укринформ

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"Чтобы люди экономили энергоресурсы, у них должен быть стимул. Субсидианты не заинтересованы в энергосбережении. В 2016 году было излишне начислено субсидий на 16 млрд грн, в 2017 году - 8 млрд, в 2018 году - 5 млрд грн. Это свидетельствует о том, что нормы потребления завышены", - заявил Рева.

По его словам, для создания стимулов для энергосбережения, нормативы потребления будут приведены к реальному потреблению. 

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"Если человек получает полставки, ему не отказывают в субсидиях, но дотягивают его доходы к минимальной заработной плате. Очень часто наши граждане предлагают снизить им официальную заработную плату для получения субсидий. Относительно безработных, учитывая, что в селе есть большая проблема безработицы, даже если человек не работает, ему может быть назначена субсидия. Что касается городских жителей, я готов лично помочь тем, кто не работает, но хочет работать. Проблемы безработицы в городах нет", - считает Рева.

Ранее сообщалось, какой сюрприз ждет украинцев с субсидиями.

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Теги: деньги, украинцы, финансы, Кабмин Украины, субсидии, субсидия, минсоцполитики
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Комментариев (3)
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*******    21.12.2018, 14:59
Оценка:  0
*******
Огласите весь список, цифры это только цифры, давайте имена и фамилии)))
Василище    21.12.2018, 14:03
Оценка:  -1
Василище
Если не экономят,то откуда излишки воды,газа и света берутся?Не пользуются духовкой,реже душ и чаще холодная вода.Жидкое смывают малым количеством воды.Отпали утюги,кофеварки,тостеры,микроволн овки,электрочайники и свет постоянно выключают.А им нормы всё меньше и меньше.............
Василище    21.12.2018, 14:05
Оценка:  -1
Василище
Как не экономят,если с малыми доходами малую норму субсидируют,а остальное ведь без субсидии платить! У вас голова на бок от рождения или народ хотите дебилами сделать?
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