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В Украине стало больше получателей субсидий

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Если в октябре субсидии получали 1497,1 тысяч домохозяйств, то в ноябре - 3349,1 тысяч.
Получателей субсидий стало больше
Получателей субсидий стало больше
depositphotos.com

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2018 года получали 3349,1 тыс домохозяйств, в то же время в октябре субсидии получали 1497,1 тыс домохозяйств. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает Государственная служба статистики. 

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По данным ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 1,7% и составил 531,2 грн.

По данным Госстата, за 11 месяцев этого года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 6976,7 тыс домохозяйств. Это на 12,6% меньше, чем в январе-ноябре 2017 года. За это время назначены субсидии 5877,4 тыс домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 30,9%.

Ранее сообщалось, какой сюрприз ждет украинцев с субсидиями. 

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Теги: Тарифы ЖКХ, субсидии, субсидия, коммунальные услуги, коммунальные платежи, Госстат
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