В Украине стало больше получателей субсидий

Если в октябре субсидии получали 1497,1 тысяч домохозяйств, то в ноябре - 3349,1 тысяч.

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2018 года получали 3349,1 тыс домохозяйств, в то же время в октябре субсидии получали 1497,1 тыс домохозяйств. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 1,7% и составил 531,2 грн.

По данным Госстата, за 11 месяцев этого года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 6976,7 тыс домохозяйств. Это на 12,6% меньше, чем в январе-ноябре 2017 года. За это время назначены субсидии 5877,4 тыс домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 30,9%.

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